Британці по-різному виражали скорботу за 99-ріним принцом Філіпом, який помер 9 квітня. Одні покладали квіти під ворота Букінгемського палацу, а інші надсилали британській королеві щемливі листи зі словами подяки чи спогадами. Уже безліч адресантів отримали від Єлизавети ІІ пам'ятні білі листівки з чорними рамками.

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На лицьовій стороні напис: "У пам'ять про Його Королівську Високість принца Філіпа, герцога Единбурзького. 1921-2021". Усередині листівки великий портрет покійного чоловіка Її Величності та особисте повідомлення від неї.

"Я надсилаю вам щиру подяку за ваші добрі слова співчуття щодо смерті мого чоловіка", – висловилася Єлизавета ІІ, позначивши себе як "Елізабет Р.". Світ зворушений цим жестом.

Зазначимо, у свій 95-й день народження королева Єлизавета ІІ скасувала всі традиційні торжества та вперше після смерті принца Філіпа подякувала світу за підтримку. Вона була відверто приголомшена, що її покійний чоловік "мав такий надзвичайний вплив на незліченну кількість людей".