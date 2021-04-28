Британцы по-разному выражали скорбь по 99-летним принцем Филиппом, который умер 9 апреля. Одни возлагали цветы под ворота Букингемского дворца, а другие присылали британской королеве щемящие письма со словами благодарности или воспоминаниями. Уже множество адресантов получили от Елизаветы II памятные белые открытки с черными рамками.

Важно Улыбающаяся и в цветочном платье: Елизавета II впервые появилась на публике после потери мужа

На лицевой стороне надпись: "В память о Его Королевском Высочестве принце Филиппе, герцоге Эдинбургском. 1921-2021". Внутри открытки большой портрет покойного мужа Ее Величества и личное сообщение от нее.

"Я посылаю вам искреннюю благодарность за ваши добрые слова соболезнования по поводу смерти моего мужа", – высказалась Елизавета II, обозначив себя как "Элизабет Г.". Мир тронут этим жестом.

Отметим, в свой 95-й день рождения королева Елизавета II отменила все традиционные торжества и впервые после смерти принца Филиппа поблагодарила мир за поддержку. Она была откровенно потрясена, что ее покойный муж "имел такое огромное влияние на бесчисленное количество людей".