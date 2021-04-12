Єдина донька принца Філіпа відреагувала на його смерть

Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Донька королеви Єлизавети II та принца Філіпа принцеса Анна вперше висловилась про втрату батька. Вона оприлюднила щемливий допис, де зізналась, що герцог Единбурзький є її прикладом для наслідування.
Королівська родина оплакує смерть чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа. Цього разу втрату прокоментувала принцеса Анна, єдина донька у сім'ї. Відповідний допис розмістили на сторінці монаршої родини.
До слова Візит принца Філіпа в Україну: де жив і що їв чоловік Єлизавети ІІ у Києві
Донька принца Філіпа зауважила, що вона розуміла, що колись батько помре, але насправді до такого не можна бути готовим.
"Мій батько був моїм вчителем, прихильником і критиком, але його приклад життя і служби я найбільше хотіла б наслідувати. Його здатність поводитися з кожною людиною як з індивідуальністю зі своїми правами та вміннями поклало відбиток на усі організації, у яких герцог брав участь", – написала принцеса Анна.
Донька королеви додала, що вважає честю йти по стопах герцога Единбурзького, і їй було приємно підтримувати батька в його діяльності. Анна наголосила, що принц Філіп означав багато як у Великій Британії, так і в країнах Співдружності та у всьому світі.
Я хотіла б підкреслити, наскільки родина цінує послання та спогади такої кількості людей, життя яких принц також торкнувся. Ми будемо за ним сумувати, але він залишив спадщину, яка може надихнути нас усіх,
– підсумувала принцеса.