Є підстави, – прикордонники не впустять Шуфутинського на його концерт в Києві

Російський співак Михайло Шуфутинський планує концерти в Києві у березні. Однак прикордонники запевнили, що він не зможе потрапити в Україну.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко прокоментував можливий візит російського співака Михайла Шуфутинського до України. Він запевнив, що артист отримає заборону на в'їзд.

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Шуфутинського не впустять в Україну

Демченко зауважив, що у прикордонників є достатньо підстав вважати, що Михайло Шуфутинський неодноразово був в окупованому Криму.

Під час спроби його в'їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи безпосередньо в пункті пропуску,

– підкреслив речник Держприкордонслужби.

"Якщо він з'явиться для перетину кордону й оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну", – додав він.

Андрій Демченко також нагадав, що відомство постійно працює над тим, щоб встановлювати особистість тих, хто порушував українське законодавство.

Це сотні людей, це копітка робота – встановити, зафіксувати, довести, що людина могла незаконно відвідувати окуповані території. Звісно, що громадськість більше реагує на публічних людей – акторів, співаків, дипломатів, але це стосується всіх громадян – і України, й іноземців,

– пояснив речник ДПСУ.

Сергій Стерненко відреагував

прикордонники й раніше реагували на можливий концерт Шуфутинського в Україні. Вже тоді вони були готові "зустріти" гастролера.

Український активіст Сергій Стерненко прокоментував заяву ДПСУ та підтримав рішення прикордонників у своєму телеграм-каналі.

"На часі не лише не пускати окремих росіян, котрі виступали проти України, а і взагалі варто заборонити російські гастролі у нас та запровадити нарешті візовий режим з окупантами. Це особливо актуально зараз, під час загострення", – зауважив Стерненко.

Концерт Шуфутинського та його поїздки до Криму