Новий розділ набув чинності 15 лютого. Оргкомітет премії YUNA зазначив, що "пісні та відеокліпи, співвиконавцями яких разом з українськими артистами є представники країн, які визнані державою Україна як країни-агресори, не можуть претендувати на премію YUNA".

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На таке рішення повпливало ймовірне загострення війни Росії з Україною, тому цьогоріч журі конкурсу та інші представники премії керуватимуться новим регламентом при виборі переможців.

"Коли до списку претендентів на YUNA потрапляють спільні роботи українських виконавців з музикантами інших країн, нас це завжди тішить. В історії премії неодноразово серед номінантів можна було побачити іноземців – Jah Khalib з Казахстану, Б'янку з Білорусі, Mgzavrebi з Грузії, декількох російських виконавців, EMIN з Азербайджану. Останній навіть вигравав нагороду у 2015 році – за пісню "Смотришь в небо", яку заспівав разом з LOBODA.

Але при цьому ми завжди наполягаємо на тому, що ми Національна премія. Сенс проєкту YUNA – це підтримка і захист інтересів українських виконавців та вітчизняної музичної індустрії, яка є частиною загального культурного ландшафту України. У ситуації, коли йдеться про національну безпеку і загрозу існування країни, ми не можемо залишатися осторонь. Тому ми внесли зміни у регламент",

– наголосив генпродюсер премії Павло Шилько.

Зазначимо, що 11-та церемонія YUNA відбудеться 16 березня 2022 року у київському Палаці "Україна". Номінантів премії оголосили всередині грудня 2021 року. Серед імен є виконавці з Росії, до прикладу, Zivert, а також є українці, які продовжують там гастролювати. До прикладу, Макс Барських.