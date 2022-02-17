Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко прокоментував можливий візит російського співака Михайла Шуфутинського до України. Він запевнив, що артист отримає заборону на в'їзд.
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Шуфутинського не впустять в Україну
Демченко зауважив, що у прикордонників є достатньо підстав вважати, що Михайло Шуфутинський неодноразово був в окупованому Криму.
Під час спроби його в'їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи безпосередньо в пункті пропуску,
– підкреслив речник Держприкордонслужби.
"Якщо він з'явиться для перетину кордону й оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну", – додав він.
Андрій Демченко також нагадав, що відомство постійно працює над тим, щоб встановлювати особистість тих, хто порушував українське законодавство.
Це сотні людей, це копітка робота – встановити, зафіксувати, довести, що людина могла незаконно відвідувати окуповані території. Звісно, що громадськість більше реагує на публічних людей – акторів, співаків, дипломатів, але це стосується всіх громадян – і України, й іноземців,
– пояснив речник ДПСУ.
Сергій Стерненко відреагував
Український активіст Сергій Стерненко прокоментував заяву ДПСУ та підтримав рішення прикордонників у своєму телеграм-каналі.
"На часі не лише не пускати окремих росіян, котрі виступали проти України, а і взагалі варто заборонити російські гастролі у нас та запровадити нарешті візовий режим з окупантами. Це особливо актуально зараз, під час загострення", – зауважив Стерненко.
Концерт Шуфутинського та його поїздки до Криму
- Концерт російського артиста планується на 8 березня 2022 року, у Палаці спорту в Києві. Захід має назву "За милих Дам, або 30 років потому".
- Вартість квитків на виступ росіянина чимала – ціна складає від 590 гривень до майже 6 тисяч гривень.
- Михайло Шуфутинський часто порушує українське законодавство через поїздки до окупованого Криму. Свої візити туди він навіть не приховує. У 2017 році його внесли у базу "Миротворець".
- Новина про концерт Шуфутинського спровокувала шквал критики від користувачів мережі. Через це можливість коментування допису про виступ була заблокована.