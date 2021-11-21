Шуфутинський зібрався до України з концертом

Російський виконавець і шансоньє Михайло Шуфутинський планує виступити в Україні. Його концерт "За милих Дам, або 30 років потому" має пройти в Києві, 8 березня, у Палаці спорту.

До слова Вони для мене померли, – Кондратюк про Лорак та інших, які повертаються в Україну після Росії

Квитки на його концерт продає сервіс Concert.ua. "Оркестр, балет, сам артист та атмосфера концерту змусять вас забути про сірі будні й відчути атмосферу справжнього свята", – обіцяють на сторінці сервісу у фейсбуці. Навіть сам співак зняв відео для "дорогих киян" з анонсом виступу.

На сайті подія описана як "надпопулярна", а квитки на неї недешеві. Ціни стартують з 590 гривень – це за місця на бокових секціях. Партер може коштувати від 1190 до 2990 гривень, а місця у VIP-партері обійдуться фанатам від 2990 до 5990 гривень.



Ціни на концерт Шуфутинського / Скриншот з сайту

Реакція мережі

Новина про концерт російського артиста в Києві не сподобалась всім користувачам мережі. Спершу обурені українці ділилися негативними думками під дописом про концерт Шуфутинського. Однак згодом там обмежили можливість коментування. Та користувачі фейсбуку написали про це під іншим дописом.

"Сам факт того, що ви обмежили можливість залишати коментарі під постом про "майбутні" концерти Шуфутинського в Києві, свідчить про те, що ви усвідомлюєте цинічність своїх дій на запрошення російського співака, який незаконно гастролював в окупованому Криму.";

"Чого це ви сховали коментарі під постом про Шуфутинського? Все одно його концерту в Україні не буде";

"Навіщо в Україні концерт старого ловеласа Мишки? Хай гастролює по своїй улюбленій Росії. Його там вже зачекалися милі дами";

"Відкрийте коменти під постом про Шуфутинського. Я хочу почитати думки українців про цю подію".



Коментарі щодо концерту Шуфутинського / Скриншот з фейсбуку

На концерт Михайла Шуфутинського відреагував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" у телеграмі. Він обурився тим, що в Україні сайти продають квитки на виступи виконавців, які були в Криму незаконно.

Concert.ua, от мені цікаво, а у вас чи є ще хоч краплина совісті? Як можна організовувати концерт людини, яка підтримує окупацію Криму, незаконно відвідує окупований Крим і дає там концерти? Коментарі ви вже закрили на цей допис, тому і звертаюся публічно,

– написав чоловік.

Анатолій Штефан висловив сподівання, що СБУ зверне увагу на концерт російського виконавця та відреагує на нього. Адже навіть у 2021 році Шуфутинський не гребував виступами в окупованому Криму.

Шуфутинський виступав в окупованому Криму

Зазначимо, що Михайло Шуфутинський дуже часто незаконно буває в окупованому Криму. За це у 2017 році його внесли у базу "Миротворець".

"Незаконний перетин державного кордону України. В'їжджав на окуповану російським агресором територію АР Крим із порушенням українського законодавства (квітень 2017 року) з метою додаткового заробітку", – пише на сайті.



Шуфутинський у "Миротворці" / Скриншот з сайту

Додамо, що після весняного концерту в Києві, у вересні 2022 року планується виступ Шуфутинського у Кремлі.

Текст публікації Анатолія Штефана

Concert.ua, от мені цікаво, а у вас чи є ще хоч краплина совісті? Як можна організовувати концерт людини, яка підтримує окупацію Криму, незаконно відвідує окупований Крим і дає там концерти? Коментарі ви вже закрили на цей допис, тому і звертаюся публічно. Чи ви 7 років не можете визначитися зі своєю позицією та і надалі розповідаєте казки про музика, спорт внє палітікі. Ні, це є одним з інструментів пропаганди. В цьому випадку російського ворога, окупанта та агресора.

Сподіваюся Служба безпеки України, Державна прикордонна служба України зверне увагу на цей випадок.