Нещодавно стало відомо, що 8 березня 2022 року планується концерт російського шансоньє Михайла Шуфутинського. Виступ у Києві нібито мав відбутися попри візити артиста в Крим. Однак речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив, що прикордонники володіють інформацією про його незаконні відвідування окупованого Криму.

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Прикордонники готові до приїзду Шуфутинського

Андрій Демченко повідомив, що прикордонники діятимуть відповідно до законодавчих норм, якщо Михайло Шуфутинський спробує приїхати до України.

Щодня Державна прикордонна служба продовжує роботу стосовно осіб, які незаконно відвідували тимчасово окуповані території. Інформацію ми збираємо як із відкритих джерел, так і всіма наявними способами. Якщо говорити про українців, то це адміністративна відповідальність, а щодо іноземців – це ще й заборона в'їзду до України,

– розповів речник ДПСУ.

"У разі появи таких людей на кордоні, в тому числі з використанням випереджувальної інформації, що вони могли незаконно бути в Криму, проводиться додаткова перевірка, в результаті якої може бути заборонено в’їзд в Україну, якщо будуть підтверджені факти. Щодо даної особи у відкритих джерелах достатньо інформації про його незаконні відвідини тимчасово окупованої Росією території", – додав Демченко.

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