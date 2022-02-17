Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко прокомментировал возможный визит российского певца Михаила Шуфутинского в Украину. Он заверил, что артист получит запрет на въезд.
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Шуфутинского не впустят в Украину
Демченко отметил, что у пограничников есть достаточно оснований считать, что Михаил Шуфутинский неоднократно был в оккупированном Крыму.
Во время попытки его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска,
– подчеркнул представитель Госпогранслужбы.
"Если он появится для пересечения границы и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину", – добавил он.
Андрей Демченко также напомнил, что ведомство постоянно работает над тем, чтобы устанавливать личность тех, кто нарушал украинское законодательство.
Это сотни людей, это кропотливая работа – установить, зафиксировать, доказать, что человек мог незаконно посещать оккупированные территории. Естественно, что общественность больше реагирует на публичных людей – актеров, певцов, дипломатов, но это касается всех граждан – и Украины, и иностранцев,
– пояснил представитель ГПСУ.
Сергей Стерненко отреагировал
Украинский активист Сергей Стерненко прокомментировал заявление ГПСУ и поддержал решение пограничников в своем телеграм-канале.
Сейчас нужно не только не пускать отдельных россиян, которые выступали против Украины, а и вообще стоит запретить российские гастроли у нас и ввести наконец визовый режим с оккупантами. Это особенно актуально сейчас, во время обострения", – отметил Стерненко.
Концерт Шуфутинского и его поездки в Крым
- Концерт российского артиста планируется на 8 марта 2022 года, во Дворце спорта в Киеве. Мероприятие называется "За милых Дам, или 30 лет спустя".
- Стоимость билетов на выступление россиянина немалая – цена составляет от 590 гривен до почти 6 тысяч гривен.
- Михаил Шуфутинский часто нарушает украинское законодательство из-за поездок в оккупированный Крым. Свои визиты туда он даже не скрывает. В 2017 году его внесли в базу "Миротворец".
- Новость о концерте Шуфутинского спровоцировала шквал критики от пользователей сети. Из-за этого возможность комментирования публикации о выступлении была заблокирована.