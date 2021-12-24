Є кохана жінка, – Дмитро Дікусар зробив зізнання про особисте життя

Хореограф Дмитро Дікусар зробив відверту заяву про особисте життя. Артист знайшов своє кохання та зустрічається з дівчиною.

Відомий український танцівник Дмитро Дікусар за своєю спиною має чималий досвід стосунків, та останні роки його лиш підозрювали у романах. Але тепер чоловік зізнався, що знайшов своє кохання.

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Дмитро Дікусар знайшов кохання

Артист привідкрив завісу свого особистого життя.

Наразі я у стосунках. У мене є кохана жінка. Я щасливий. Сподіваюся, так все залишатиметься й надалі, а, може, і на все життя,

– зізнався хореограф.

Однак Дмитро Дікусар не планує розсекречувати, з ким саме він будує стосунки. Зірка вважає, що приватне життя таким і має залишатися.

"Для цього я намагаюся про ці стосунки не говорити, щоб просто не дати нікому можливості для маніпулювання. Я хочу залишити це особистим", – додав танцівник.



Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму танцівника

Особисте життя Дмитра Дікусара

У 2006 році танцівник закрутив роман з Іриною Білик на проєкті "Танці з зірками". Стосунки розвивалися дуже стрімко, тож у 2007 році закохані зіграли весілля у Ріо-де-Жанейро. Через 3 роки пара несподівано розлучилась, ніяк не коментуючи новину. За словами Дмитра Дікусара, їхні почуття просто охололи.

У 2012 році Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко зав'язали стосунки так само на "Танцях з зірками". Через рік вони одружилися, але їхні шлюб тривав 3 роки. Щоправда, пара досі повінчана.

Про стосунки Дмитра з іншими жінками часто ходять чутки, та офіційного підтвердження їм ніколи не було. У 2018 фани запідозрили, що Дікусар має роман з грузинською зіркою, а через 2 роки – зі Славою Камінською.