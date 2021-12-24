Відомий український танцівник Дмитро Дікусар за своєю спиною має чималий досвід стосунків, та останні роки його лиш підозрювали у романах. Але тепер чоловік зізнався, що знайшов своє кохання.

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Дмитро Дікусар знайшов кохання

Артист привідкрив завісу свого особистого життя.

Наразі я у стосунках. У мене є кохана жінка. Я щасливий. Сподіваюся, так все залишатиметься й надалі, а, може, і на все життя,

– зізнався хореограф.

Однак Дмитро Дікусар не планує розсекречувати, з ким саме він будує стосунки. Зірка вважає, що приватне життя таким і має залишатися.

"Для цього я намагаюся про ці стосунки не говорити, щоб просто не дати нікому можливості для маніпулювання. Я хочу залишити це особистим", – додав танцівник.



Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму танцівника

Зазначимо, не так давно Дмитро Дікусар розповідав, якими якостями повинна володіти його кохана. Для артиста найважливішими якостями є доброта та мудрість.

Особисте життя Дмитра Дікусара