У известного украинского танцора Дмитрия Дикусара за своей спиной немалый опыт отношений, и последние годы его только подозревали в романах. Но теперь мужчина признался, что нашел свою любовь.

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Дмитрий Дикусар нашел любовь

Артист приоткрыл завесу своей личной жизни.

Сейчас я в отношениях. У меня есть любимая женщина. Я счастлив. Надеюсь, так все будет оставаться и дальше, а, может, и на всю жизнь,

– признался хореограф.

Однако Дмитрий Дикусар не планирует рассекречивать, с кем именно он строит отношения. Звезда считает, что частная жизнь такой и должна оставаться.

"Для этого я стараюсь об этих отношениях не говорить, чтобы просто не дать никому возможности для манипулирования. Я хочу оставить это личным", – добавил танцор.



Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма танцора

Отметим, не так давно Дмитрий Дикусар рассказывал, какими качествами должна обладать его любимая. Для артиста важнейшими качествами являются доброта и мудрость.

Личная жизнь Дмитрия Дикусара