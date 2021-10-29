Український танцівник та зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар двічі був одружений, але досі не знайшов своє кохання. Однак чоловік вирішив, з якою жінкою хотів би зав'язати стосунки.

Дивіться також Ми не разом, – Ксенія Мішина зробила заяву про стосунки з Еллертом

Якою має бути кохана Дмитра Дікусара

Хореограф поділився, що для нього еталоном є мама. Тому хотів, щоб його кохана мала схожі якості, якими володіє його ненька.

Доброта. Навіть не можу уявити поряд із собою навіть супергарну дівчину, суперталановиту, суперрозумну, якщо вона зла... Я це відчуваю,

– назвав першу якість Дмитро Дікусар.

Також для танцівника важлива мудрість. "Хочу, щоб моя жінка була мудрою людиною. Саме мудрою", – підкреслив чоловік.



Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму танцівника

Особисте життя Дмитра Дікусара