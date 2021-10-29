Український танцівник та зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар двічі був одружений, але досі не знайшов своє кохання. Однак чоловік вирішив, з якою жінкою хотів би зав'язати стосунки.
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Якою має бути кохана Дмитра Дікусара
Хореограф поділився, що для нього еталоном є мама. Тому хотів, щоб його кохана мала схожі якості, якими володіє його ненька.
Доброта. Навіть не можу уявити поряд із собою навіть супергарну дівчину, суперталановиту, суперрозумну, якщо вона зла... Я це відчуваю,
– назвав першу якість Дмитро Дікусар.
Також для танцівника важлива мудрість. "Хочу, щоб моя жінка була мудрою людиною. Саме мудрою", – підкреслив чоловік.
Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму танцівника
Особисте життя Дмитра Дікусара
- У 2006 році танцівник закрутив роман з Іриною Білик на проєкті "Танці з зірками". Стосунки розвивалися дуже стрімко. Вже у 2007 році закохані зіграли весілля у Ріо-де-Жанейро. Через 3 роки пара несподівано розлучилась, ніяк не коментуючи новину. За словами Дмитра Дікусара, їхні почуття просто охололи.
- У 2012 році Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко зав'язали стосунки так само на "Танцях з зірками". Через рік вони одружилися. Та вже через 3 роки танцівники розлучилися. Однак пара досі повінчана.
- Про стосунки Дмитра з іншими жінками часто ходять чутки, та офіційного підтвердження їм ніколи не було. У 2018 фани запідозрили, що Дікусар має роман з грузинською зіркою, а через 2 роки – зі Славою Камінською.