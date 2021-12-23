Серйозна сварка у стосунках відомого українського співака Віктора Павліка та його дружини наклала відбиток на їхні стосунки. Катерина Реп'яхова розповіла, чи вдалося вирішити проблему.

До теми Готовий працювати з психологом, – Катерина Реп'яхова про стосунки з чоловіком після конфлікту

Чим завершилась криза у стосунках Павліка з коханою

Катерина Реп'яхова опублікувала допис, у якому пояснила, чим все завершилося. Вона зізналась, що криза лише зміцнила відносини з чоловіком.

"Наша сім'я стала міцнішою! Криза у стосунках має два очевидні напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на більш високий рівень стосунків. І ми часто забуваємо про другий варіант і просто лякаємося кризи як явища, але стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитесь", – поділилась зіркова дружина.

Катерина додала, що багато пар розстаються саме тому, що бояться обирати "хорошу війну" замість "поганого миру" і у висновку мають лише накопичені образи та страх.

Як важливо говорити, як важливо чути! Цьому я довгі роки навчала свого чоловіка. Йдемо далі! До наших цілей та мрій,

– підсумувала дружина Павліка.



Віктор Павлік з дружиною / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Що відомо про конфлікт пари

Кілька днів тому Катерина Реп'яхова зізналась, що її образив чоловік. Вона показала фото, як плаче через сварку.

Ймовірно, Віктор Павлік виступив проти того, щоб Катерина подавала в суд на його колишню дружину Ларису після її слів "нахабна холоднокровна тварюка".

Згодом дружина музиканта зізналась, що в сім'ї настала криза, й вона не знає, чи зможе з неї вийти. Віктор Павлік не коментував конфлікт, але неодноразово наголошував на почуттях до дружини.

Катерина не розкривала подробиць та причин конфлікту, але натякнула на присутність у ньому третьої людини. Вона розповіла, що Віктор Павлік буде ходити до психолога, щоб працювати над почуттям провини заради сім'ї.

Текст публікації Катерини Реп'яхової

Наша сім'я стала міцнішою!

Криза у стосунках має два очевидні напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на більш високий рівень стосунків.

І ми часто забуваємо про другий варіант і просто лякаємося кризи як явища, але стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитесь. Але розбігтися перед стрибком і справді буває страшно. І ось саме через те, що ми схильні вибирати поганий мир замість хорошої війни — багато пар і розпадаються просто через образи, непорозуміння, страх, що накопичилися, заявити про свої бажання.

Як важливо говорити, як важливо чути! Цьому я довгі роки навчала свого чоловіка. Йдемо далі! До наших цілей та мрій.