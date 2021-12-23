Серйозна сварка у стосунках відомого українського співака Віктора Павліка та його дружини наклала відбиток на їхні стосунки. Катерина Реп'яхова розповіла, чи вдалося вирішити проблему.
До теми Готовий працювати з психологом, – Катерина Реп'яхова про стосунки з чоловіком після конфлікту
Чим завершилась криза у стосунках Павліка з коханою
Катерина Реп'яхова опублікувала допис, у якому пояснила, чим все завершилося. Вона зізналась, що криза лише зміцнила відносини з чоловіком.
"Наша сім'я стала міцнішою! Криза у стосунках має два очевидні напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на більш високий рівень стосунків. І ми часто забуваємо про другий варіант і просто лякаємося кризи як явища, але стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитесь", – поділилась зіркова дружина.
Катерина додала, що багато пар розстаються саме тому, що бояться обирати "хорошу війну" замість "поганого миру" і у висновку мають лише накопичені образи та страх.
Як важливо говорити, як важливо чути! Цьому я довгі роки навчала свого чоловіка. Йдемо далі! До наших цілей та мрій,
– підсумувала дружина Павліка.
Віктор Павлік з дружиною / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Що відомо про конфлікт пари
- Кілька днів тому Катерина Реп'яхова зізналась, що її образив чоловік. Вона показала фото, як плаче через сварку.
- Ймовірно, Віктор Павлік виступив проти того, щоб Катерина подавала в суд на його колишню дружину Ларису після її слів "нахабна холоднокровна тварюка".
- Згодом дружина музиканта зізналась, що в сім'ї настала криза, й вона не знає, чи зможе з неї вийти. Віктор Павлік не коментував конфлікт, але неодноразово наголошував на почуттях до дружини.
- Катерина не розкривала подробиць та причин конфлікту, але натякнула на присутність у ньому третьої людини. Вона розповіла, що Віктор Павлік буде ходити до психолога, щоб працювати над почуттям провини заради сім'ї.
Текст публікації Катерини Реп'яхової
Наша сім'я стала міцнішою!
Криза у стосунках має два очевидні напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на більш високий рівень стосунків.
І ми часто забуваємо про другий варіант і просто лякаємося кризи як явища, але стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитесь. Але розбігтися перед стрибком і справді буває страшно. І ось саме через те, що ми схильні вибирати поганий мир замість хорошої війни — багато пар і розпадаються просто через образи, непорозуміння, страх, що накопичилися, заявити про свої бажання.
Як важливо говорити, як важливо чути! Цьому я довгі роки навчала свого чоловіка. Йдемо далі! До наших цілей та мрій.