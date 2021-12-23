Серйозна сварка у стосунках відомого українського співака Віктора Павліка та його дружини наклала відбиток на їхні стосунки. Катерина Реп'яхова розповіла, чи вдалося вирішити проблему.

До теми Готовий працювати з психологом, – Катерина Реп'яхова про стосунки з чоловіком після конфлікту

Чим завершилась криза у стосунках Павліка з коханою

Катерина Реп'яхова опублікувала допис, у якому пояснила, чим все завершилося. Вона зізналась, що криза лише зміцнила відносини з чоловіком.

"Наша сім'я стала міцнішою! Криза у стосунках має два очевидні напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на більш високий рівень стосунків. І ми часто забуваємо про другий варіант і просто лякаємося кризи як явища, але стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитесь", – поділилась зіркова дружина.

Катерина додала, що багато пар розстаються саме тому, що бояться обирати "хорошу війну" замість "поганого миру" і у висновку мають лише накопичені образи та страх.

Як важливо говорити, як важливо чути! Цьому я довгі роки навчала свого чоловіка. Йдемо далі! До наших цілей та мрій,
– підсумувала дружина Павліка.


Віктор Павлік з дружиною / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Що відомо про конфлікт пари

  • Кілька днів тому Катерина Реп'яхова зізналась, що її образив чоловік. Вона показала фото, як плаче через сварку.
  • Ймовірно, Віктор Павлік виступив проти того, щоб Катерина подавала в суд на його колишню дружину Ларису після її слів "нахабна холоднокровна тварюка".
  • Згодом дружина музиканта зізналась, що в сім'ї настала криза, й вона не знає, чи зможе з неї вийти. Віктор Павлік не коментував конфлікт, але неодноразово наголошував на почуттях до дружини.
  • Катерина не розкривала подробиць та причин конфлікту, але натякнула на присутність у ньому третьої людини. Вона розповіла, що Віктор Павлік буде ходити до психолога, щоб працювати над почуттям провини заради сім'ї.

Текст публікації Катерини Реп'яхової

Наша сім'я стала міцнішою!

Криза у стосунках має два очевидні напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на більш високий рівень стосунків.

І ми часто забуваємо про другий варіант і просто лякаємося кризи як явища, але стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитесь. Але розбігтися перед стрибком і справді буває страшно. І ось саме через те, що ми схильні вибирати поганий мир замість хорошої війни — багато пар і розпадаються просто через образи, непорозуміння, страх, що накопичилися, заявити про свої бажання.

Як важливо говорити, як важливо чути! Цьому я довгі роки навчала свого чоловіка. Йдемо далі! До наших цілей та мрій.