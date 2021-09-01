1 вересня – насичений день для усіх батьків. Зіркові матусі й татусі також емоційно проводять День знань 2021. Натомість сімейство українського шоумена Григорія Решетника святкують його по-особливому.

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Як святкують День знань 2021 Решетники

Ще наприкінці серпня Григорій та Христина Решетники разом з синами Іваном, Дмитром та Олександром відправилися на відпочинок. Родина насолоджується теплим сонцем та морем у Туреччині. Перші дні навчання вони так само проведуть на курорті.

Христина Решетник пояснила, що кінець серпня – початок вересня – єдиний період, коли Григорій Решетник мав змогу влаштувати відпустку. Тому замість походу на лінійку сини шоумена відпочивають на пляжі.

З нагоди свята дружина шоумена показала яскраве фото з трьома дітьми. Вона позувала перед камерою в смугастому купальнику та смарагдовому костюмі, що складався з сорочки оверсайз та шортів. Христина Решетник доповнила образ окулярами та бежевим взуттям.



Христина Решетник з дітьми / Фото з інстаграму Христини Решетник

Григорій Решетник також поділився фото, на якому позував на тлі пальм у футболці й шортах. "Саме про таке 1 вересня я мріяв з 1 класу. Всіх діток та батьків вітаю з Днем знань. Тримаймося, дорогенькі", – написав ведучий під фото.



Григорій Решетник / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Як українські зірки святкують 1 вересня

Монатік з дружиною Іриною повели синів Платона та Дмитра у перший клас. Для лінійки хлопчики обрали яскраві костюми супергероїв;

7-річний син Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва пішов у перший клас. Його зіркова матуся емоційно пережила День знань.

Оля Цибульська вперше повела сина Нестора до школи.

Андре Тан разом з колишньою дружиною повів 6-річну доньку Софію у перший клас. Дівчинка вже давно говорила про те, що дуже хоче навчатися.

Син Ксенії Мішиної Платон не так радісно пішов до школи. На лінійку сина Ксенія Мішина приміряла топ з відкритим животом.

Текст публікації Христини Решетник

Виходимо з дому і йдемо не в школу, а на пляж. Так склалося, що перші дні навчання ми на відпочинку, бо це – єдиний час, коли у нашого тата є відпустка. Тому сьогодні за планом у нас не книги, а – аквапарк, атракціони, басейн зі штучними хвилями та стрибки з пірса в море. А усіх ми вітаємо з Днем знань. Скоро побачимося!