1 сентября – насыщенный день для всех родителей. Звездные мамы и папы также эмоционально проводят День знаний 2021. Зато семейство украинского шоумена Григория Решетника празднует его по-особенному.

Советуем прочитать Украинские звезды ностальгируют по лету: каким его вспоминают Каменских, Горбунов и Решетники

Как празднуют День знаний 2021 Решетники

Еще в конце августа Григорий и Кристина Решетники вместе с сыновьями Иваном, Дмитрием и Александром отправились на отдых. Семья наслаждается теплым солнцем и морем в Турции. Первые дни учебы они так же проведут на курорте.

Кристина Решетник объяснила, что конец августа – начало сентября – единственный период, когда Григорий Решетник мог устроить отпуск. Поэтому вместо похода на линейку сыновья шоумена отдыхают на пляже.

По случаю праздника жена шоумена показала яркое фото с тремя детьми. Она позировала перед камерой в полосатом купальнике и изумрудном костюме, состоящем из рубашки оверсайз и шорт. Кристина Решетник дополнила образ очками и бежевой обувью.



Кристина Решетник с детьми / Фото с инстаграма Кристины Решетник

Григорий Решетник также поделился фото, на котором позировал на фоне пальм в футболке и шортах. "Именно о таком 1 сентября я мечтал с 1 класса. Всех детей и родителей поздравляю с Днем знаний. Держимся, дорогие", – написал ведущий под фото.



Григорий Решетник / Фото с инстаграма Григория Решетника

Как украинские звезды празднуют 1 сентября

Монатик с женой Ириной повели сыновей Платона и Дмитрия в первый класс. Для линейки мальчики выбрали яркие костюмы супергероев;

7-летний сын Маши Ефросининой и Тимура Хромаева пошел в первый класс. Его звездная мама эмоционально пережила День знаний.

Оля Цибульская впервые повела сына Нестора в школу.

Андре Тан вместе с бывшей женой повел 6-летнюю дочь Софию в первый класс. Девочка уже давно говорила о том, что очень хочет учиться.

Сын Ксении Мишиной Платон не так радостно пошел в школу. На линейку сына Ксения Мишина примерила топ с открытым животом.

Текст публикации Кристины Решетник

Выходим из дома и идем не в школу, а на пляж. Так сложилось, что первые дни учебы мы на отдыхе, потому что это – единственное время, когда у нашего папы есть отпуск. Поэтому сегодня по плану у нас не книги, а – аквапарк, аттракционы, бассейн с искусственными волнами и прыжки с пирса в море. А всех мы поздравляем с Днем знаний. Скоро увидимся!