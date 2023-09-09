Це настільки жалюгідно, – репер Yarmak про скандал навколо Лободи і її виступи для військових

Український репер Олександр Ярмак висловився про скандал після виступу співачки Світлани Лободи у Харкові. Артист здивований тим, що українці та навіть військові ходять на її концерти.

Сам Yarmak від початку повномасштабної війни служить у ЗСУ. Днями репер став командиром підрозділу управління дронами.

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Олександр Ярмак зізнається – приголомшений, що українці приймають Лободу.

Я ох*їв. Я дивуюсь цим військовим (які ходять на Лободу – 24 Канал) і дивуюсь тому, наскільки Лобода звикла пробивати стіни. Після її виступу в Харкові був ніби скандал, пов'язаний зі мною, який був штучно створений,

– висловився Yarmak.

Тоді артист написав, що всі, хто був на концерті Лободи в Харкові, – це баласт нації.

За словами Ярмака, якщо люди не усвідомлюють, що відбувається в країні, хто перед ними і як ця людина поводиться, то він не відмовиться від своїх слів.

Репер додав, що через його слова якийсь блогер "розніс" артиста у замовній статті. На його думку, цей скандал штучно створив хтось з оточення Лободи.

Почалася атака ботів, помітно, що це зроблено штучно. Це настільки жалюгідно, особливо зараз, коли витрачаються і кошти, і ресурс не на допомогу, а на те, щоб якось відбилити репутацію,

– пояснив Yarmak.

Він вважає, що Лобода та її оточення не розуміє, що таке Україна, що таке українське суспільство.

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Yarmak захищає Україну на фронті