Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував на сторінці надихаюче відео про те, як люди різних професій захищають країну. Про свою роботу на фронті та інші аспекти війни розповів репер YARMAK, який з перших днів став військовослужбовцем Збройних Сил.
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YARMAK про початок війни
Олександр Ярмак розповів, що вивіз дружину за межі їхнього містечка, яке було під обстрілами окупантів. Однак вона відмовилась виїжджати з країни попри можливості.
Було дуже багато варіантів поїхати, за кордоном чекали, в найкращих місцях світу. Але я пишаюсь своєю дружиною, яка сказала: я нікуди не поїду. "Я буду в Україні, ти тут, я буду теж". Я вважаю, що війна зміцнила нашу родину,
– поділився репер.
Ярмак також розповів, як вступив до лав ЗСУ: "Прийшов у військкомат, де мене вже чекали товариші з АТО. У мене був вибір: їхати на полігон на навчання або залишатись в Києві у роті охорони. Уже нема часу на навчання, будемо навчатись в бойових умовах. Я залишився, записав відео до підписників – почалась війна, але таку країну як ми неможливо захопити, збираємось у військкоматах і даємо гідну відсіч".
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YARMAK про свою роботу на фронті
YARMAK розповів, що працював разом з військовими, коли мав можливість. Зокрема, він був на "зачистці" після звільнення Київщини, заходив на позиції штабів росіян.
"Навіть те, що вони не могли вкрасти – банально руйнували. Царапали автівки, виривали руль, в будинках все нищили. Це не просто свинство, це деструктив. Різниця між українськими та російськими військовими у рівні розвитку людського. Вони на рівні тваринному, а ми люди. Терор може бути плановий, але це показник абсолютного нерозуміння, що таке українці й що цей план не спрацює. Тому ми сьогодні винищуємо терористів. Найголовніших терористів цієї планети", – підкреслив репер.
Зараз Олександр Ярмак працює на трьох напрямках, і кожен з них успішно працює. Це участь у "Культурному десанті", написання пісень й творчість, а також військовий вишкіл – репер хоче стати аеророзвідником. Він коротко розповів про кожен напрямок своєї роботи.
- "Ми їздимо з проєктом "Культурний десант", по різних, іноді передових позиціях, дуже близько до бойових дій, з виступами. Це музично-психологічна робота.Бо ми приїжджаємо до хлопців, а вони спустошені, втомлені. Люди реально виживають завдяки тому, що вчасно заспівані деякі слова, вчасно сказані деякі слова. Вони прямо помітно, як перезавантажуються після наших оцих виступів".
- "Другий напрямок – це написання пісень. Бо вони так само потрапляють в кожне серце, роблять свою психологічну роботу. У пісні я закодовую так само деякі важливі речі. Як у пісні "Дике поле". Намагаюсь піснями знаходити правильні меседжі, які мають залишатись в голові й душі наших військових. Допомагати виживати їм і нищити ворога".
- "Третій напрямок – військовий. Я маю бути готовим до будь-яких подій. Я розвиваюсь у напрямку аеророзвідки, прокачки своїх навичок, мав деякі вже серйозні практичний досвід".
Зараз відбувається історична подія. Ми можемо вперше за останні 350 років звільнити нашу країну в повному розумінні цього слова. Здобути справжню свободу. Це і велике горе, і великий шанс. Маємо зробити все можливе, щоб нарешті ці страждання закінчилися. Ми здобули свободу, незалежність. Заради цього я готовий воювати, захищати свою країну,
– підкреслив YARMAK.