Протягом останнього року Ліндеманн неодноразово піднімав український прапор на своїх концертах. А на початку повномасштабного вторгнення гурт Rammstein скасував концерти в Росії.

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Днями соліст німецького гурту опублікував кліп з росіянами. Ліндеманн залучив до створення відеороботи російську актрису Аглаю Тарасову, з якою влаштував екранну любов та пристрасні поцілунки.

Над створенням кліпу працювала російська акторка та режисерка Ганна Цуканова-Котт. Їхні імена можна знайти в описі кліпу на ютубі.

Зазначимо, що кліп знімався два роки тому, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головна локація – арена Великого Московського цирку. Всі локації теж відзняти в Москві за активної участі росіян.



Тілль Ліндеманн зняв кліп в російському цирку / Скриншот з відео

Дві росіянки, які знялися у ролику гурту Rаmmstеin, зараз живуть в Росії та просувають російську культуру. Вони мовчать про війну в Україні, але хизуються кліпом з Ліндеманном.

Два роки кліп, який знімався в Москві з росіянами, залишався неопублікованим. Що спонукало лідера рок-гурту показати його зараз, попри війну в Україні – невідомо.

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