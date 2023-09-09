Сам Yarmak с начала полномасштабной войны служит в ВСУ. На днях рэпер стал командиром подразделения управление дронами.

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Александр Ярмак признается – ошеломлен, что украинцы принимают Лободу.

Я ох*ел. Я удивляюсь этим военным (которые ходят на Лободу – 24 Канал) и удивляюсь тому, насколько Лобода привыкла пробивать стены. После ее выступления в Харькове был будто бы скандал, связанный со мной, который был искусственно создан,

– выразился Yarmak.

Тогда артист написал, что все, кто был на концерте Лободы в Харькове – это балласт нации.

По словам Ярмака, если люди не осознают, что происходит в стране, кто перед ними и как этот человек ведет себя, то он не откажется от своих слов.

Рэпер добавил, что из-за его слов какой-то блоггер "разнес" артиста в заказной статье. По его мнению, этот скандал искусственно создал кто-то из окружения Лободы.

Началась атака ботов, заметно, что это сделано искусственно. Это настолько жалко, особенно сейчас, когда тратятся и средства, и ресурс не на помощь, а на то, чтобы как-то отразить репутацию,

– объяснил Yarmak.

Он считает, что Лобода и ее окружение не понимают, что такое Украина, что такое украинское общество.

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Yarmak защищает Украину на фронте