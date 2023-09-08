Репер Yarmak став командиром підрозділу керування дронами: "Велика відповідальність"

Український репер Yarmak повідомив, що став командиром підрозділу управління дронами. Це рішення відповідальне для артиста, але захисник відчуває, що достатньо компетентний.

Репер Олександр Yarmak, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт, повідомив про зміну посади. Тепер він – керівник підрозділу керування дронами.

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Захисник Yarmak на новій посаді

Раніше Yarmak працював з дронами у підрозділі, але нещодавно перевівся в інший полк, де став командиром. Він відповідатиме за 28 людей.

Війна забрала дуже велику кількість прекрасних патріотів-командирів, людей компетентних. Цих людей з кожним днем у ​​нашому війську, на жаль, стає дедалі менше. І тому хтось, хто проходить шлях, має брати на себе відповідальність,

– повідомив музикант та боєць.

Yarmak зауважив, що є компетентним, відповідальним, а також може забезпечувати свою команду всім необхідним. Репер прагне завдавати максимальних ударів ворогу та йти до перемоги.

"Я для себе вирішив. Це велика відповідальність. Це відповідальність за життя 28 людей, за результати. Але хтось це має робити. І за напрямком дронів-камікадзе я є компетентною людиною, тому що я цим займаюсь з минулого року, і починав тільки, коли СБУ почало займатися, ГУР і тільки спецпідрозділи. Я один з тих, хто започатковував цей рух в силах спецоперацій".

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