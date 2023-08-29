Салем зворушив мережу кадрами, які зробив під час відпустки. Схоже, що незабаром артист повернеться на передову.

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Даніель Салем поділився роликом, як провів тиждень з 8-річною донькою Сантою-Луною.

7 днів! Це всього 168 годин, це 10 080 хвилин або всього лише 604 800 секунд. Начебто так багато, а насправді так мало! Важко було вдруге тобі говорити "незабаром побачимось моя кров". Дихаю тобою,

– написав захисник.

Це відео зворушило шанувальників. У коментарях фани зізналися, що вони розчулені до сліз:

"Боже, як приємно за вами спостерігати. Реву від цієї ніжності, любові і зворушливості".

"Я плакала, коли дивилась це відео. Так щемливо".

"Хай всі діти на землі матимуть таке тепло і любов від батька, яку надаєте ви. Ви своїм прикладом показуєте, як має бути. Дякую".

"Зразок батька, чоловіка, громадянина, воїна! Бережи вас боже і всі сили небесні!"

"Татусева донечка! Бажаю найскорішою, найщасливішої зустрічі зі своєю дівчинкою".

"Дуже гарна донечка, а зв’язок між батьком і дитиною відчувається навіть через екран телефону",

"Як це зворушливо. Найчистіша любов".

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