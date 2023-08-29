Салем зворушив мережу кадрами, які зробив під час відпустки. Схоже, що незабаром артист повернеться на передову.
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Даніель Салем поділився роликом, як провів тиждень з 8-річною донькою Сантою-Луною.
7 днів! Це всього 168 годин, це 10 080 хвилин або всього лише 604 800 секунд. Начебто так багато, а насправді так мало! Важко було вдруге тобі говорити "незабаром побачимось моя кров". Дихаю тобою,
– написав захисник.
Це відео зворушило шанувальників. У коментарях фани зізналися, що вони розчулені до сліз:
- "Боже, як приємно за вами спостерігати. Реву від цієї ніжності, любові і зворушливості".
- "Я плакала, коли дивилась це відео. Так щемливо".
- "Хай всі діти на землі матимуть таке тепло і любов від батька, яку надаєте ви. Ви своїм прикладом показуєте, як має бути. Дякую".
- "Зразок батька, чоловіка, громадянина, воїна! Бережи вас боже і всі сили небесні!"
- "Татусева донечка! Бажаю найскорішою, найщасливішої зустрічі зі своєю дівчинкою".
- "Дуже гарна донечка, а зв’язок між батьком і дитиною відчувається навіть через екран телефону",
- "Як це зворушливо. Найчистіша любов".
Даніель Салем у лавах ЗСУ: що відомо
- Одразу після початку повномасштабного вторгнення телеведучий пішов воювати. Спершу він вступив до територіальної оборони, згодом Даніель потрапив на передову.
- 26 березня захисник потрапив під обстріл. Ворожа куля пройшла через водійські двері авто, за кермом якого був Салем. На щастя, в нього не влучили. Після цього, він ще неодноразово потрапляв під обстріли, також отримав контузію та навіть оглух на одне вухо.
- А в серпні Даніель опублікував відео, яке було зняте під час ближнього бою з росіянами. Салем працював із кулеметом. Втім, в момент, коли той перестрибував зі зброєю в руках, він впав. На щастя, побратими його одразу ж прикрили.
- Додамо, що колись зірка служив у Бейруті (Ліван) та має медичну освіту. Цікаво, що рідні чоловіка не відмовляли його від фронту, адже розуміли, що Даніель без сумніву відправиться на війну.