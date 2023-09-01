На фронті артист отримав поранення, тож зараз займається волонтерством. У липні Назар та його брат отримали почесні нагороди від Головнокомандувача ЗСУ. На жаль, Ілля – посмертно.

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Як йому пропонували виїхати

У новому інтерв'ю Грабар зізнався, що отримував пропозицію на виїзд з України. Зокрема, одна впливова людина пропонувала йому законні та незаконні варіанти.

Мені пропонували виїхати з України, законним і незаконним шляхом дуже багато разів. Це дуже впливова людина, але я сказав: "А можна попросити щось інше? У нашої роти немає амуніції". І він закупив для нас 90 касок і 90 бронежилетів,

– пригадав Назар.

Як Грабар ставиться до чоловіків-утікачів

Захисник відповів, як ставиться до чоловіків, які виїхали за кордон після початку вторгнення.

На його думку, на чоловіках зараз багато відповідальності.

"Навіть із дитинства нам кажуть – не плач, ти ж мужик. Проте такі альфачі, які не плачуть, 24 лютого були в черзі на кордон. А такі мужики, як артисти, моделі, музиканти, як мій брат, пішли у військкомат, мобілізувалися і захищали", – висловився Назар.

У танцівника постійно питають, чому він пішов воювати за Україну. Він не приховує – через рідних та близьких.

Ти думаєш, я йшов у військкомат, бо думав, що є конституція, прапор і гімн? Ні! Я з Бучі, у мене є мама і брат. Усе просто... Ні, я їх (втікачів – 24 Канал) не ненавиджу. Мені ставлять запитання, як ти міг піти (на фронт – 24 Канал)… Я думаю і не розумію, як ти міг не піти,

– заявив Грабар.

Дивіться інтерв'ю з Назаром Грабаром: відео

Що відомо про службу Назара Грабара в ЗСУ