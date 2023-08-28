Такий тролінг дуже сподобався шанувальникам артиста. Вони написали багато приємних коментарів під відео співака.
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Андрій Хливнк потролив вокаліста російської групи "Звери"
У відео український виконавець, тримаючи ударний БПЛА, процитував рядки з пісень гурту, солістом якого є Роман Білик. Зокрема, у відео артиста можна почути треки "Рома, извини" та "До скорой встречи".
Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…,
— сказав сміючись співак.
Реакція мережі
В коментарях під публікацією фани підтримали співака, їм сподобалося його почуття гумору:
- "Який прекрасний тролінг";
- "Як це мило. Передаємо привіт Роману";
- "Ви зробили мій день!";
- "Почуття гумору топ";
- "Дай Боже, щоб цей літачок зробив Рому хорошим росіянином";
- "Андрію, я завжди любила вас та вашу творчість, а з початком війни то не просто любов, то обожнювання! Найкращий".