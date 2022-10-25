Ярмак приїхав додому в день народження і показав, як його привітала 3-річна донька: миле відео
Джерело:Олександр Ярмак
У понеділок, 24 жовтня, репер і військовий ЗСУ Ярмак святкував 31-річчя. У день народження його відпустили додому до сім'ї, тож 3-річна донька Мія влаштувала таткові милий сюрприз.
Ярмак у складі "Культурного десанту" Колі Сєрги регулярно виступає на передовій для військових і на деокупованих територіях. Однак 24 жовтня він залишився в Києві й зустрів 31-річчя з найріднішими.
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3-річна донька мило привітала Ярмака з днем народження
Донька репера приготувала йому сюрприз – маленький тортик зі свічкою і кульки з конфеті. Вона зайшла до нього в кімнату, наспівуючи: "З днем народження, папа".
Ярмак розчулився і загадав бажання, щоб кожен з наших воїнів повернувся до своєї родини.
Друзі, дякую за привітання! Дякую воїнам, завдяки яким я зміг побути поруч з родиною, і дякую енергетикам, які роблять все можливе, щоб в кожному будинку було світло та тепло,
– зворушив Олександр Ярмак.
У день народження він нагадав, що збирає на ударний комплекс БПЛА для Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України, тож закликав усіх долучитися.Тут номери карток, за якими можна привітати Ярмака з днем народження і допомогти підрозділам ССО ЗСУ – 5375 4112 0088 7003, 5168 7456 0845 9183.
- Нагадаємо, нещодавно Дмитро Дікусар теж оголошував важливий збір на рації для свого підрозділу. Усього за два дні йому задонатили так багато, що грошей вистачило і на тепловізори, і на дрони, і на лопати, і на допомогу іншим дружнім підрозділам.