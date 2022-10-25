Ярмак приїхав додому в день народження і показав, як його привітала 3-річна донька: миле відео

У понеділок, 24 жовтня, репер і військовий ЗСУ Ярмак святкував 31-річчя. У день народження його відпустили додому до сім'ї, тож 3-річна донька Мія влаштувала таткові милий сюрприз.

Ярмак у складі "Культурного десанту" Колі Сєрги регулярно виступає на передовій для військових і на деокупованих територіях. Однак 24 жовтня він залишився в Києві й зустрів 31-річчя з найріднішими.

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3-річна донька мило привітала Ярмака з днем народження

Донька репера приготувала йому сюрприз – маленький тортик зі свічкою і кульки з конфеті. Вона зайшла до нього в кімнату, наспівуючи: "З днем народження, папа".

Ярмак розчулився і загадав бажання, щоб кожен з наших воїнів повернувся до своєї родини.

Друзі, дякую за привітання! Дякую воїнам, завдяки яким я зміг побути поруч з родиною, і дякую енергетикам, які роблять все можливе, щоб в кожному будинку було світло та тепло,

– зворушив Олександр Ярмак.

У день народження він нагадав, що збирає на ударний комплекс БПЛА для Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України, тож закликав усіх долучитися.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Дікусар теж оголошував важливий збір на рації для свого підрозділу. Усього за два дні йому задонатили так багато, що грошей вистачило і на тепловізори, і на дрони, і на лопати, і на допомогу іншим дружнім підрозділам.

Тут номери карток, за якими можна привітати Ярмака з днем народження і допомогти підрозділам ССО ЗСУ –