Ярмак у складі "Культурного десанту" Колі Сєрги регулярно виступає на передовій для військових і на деокупованих територіях. Однак 24 жовтня він залишився в Києві й зустрів 31-річчя з найріднішими.

До теми Знищуємо головних терористів планети, – YARMAK про свою роботу на фронті та великий шанс України

3-річна донька мило привітала Ярмака з днем народження

Донька репера приготувала йому сюрприз – маленький тортик зі свічкою і кульки з конфеті. Вона зайшла до нього в кімнату, наспівуючи: "З днем народження, папа".

Ярмак розчулився і загадав бажання, щоб кожен з наших воїнів повернувся до своєї родини.

Друзі, дякую за привітання! Дякую воїнам, завдяки яким я зміг побути поруч з родиною, і дякую енергетикам, які роблять все можливе, щоб в кожному будинку було світло та тепло,

– зворушив Олександр Ярмак.

У день народження він нагадав, що збирає на ударний комплекс БПЛА для Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України, тож закликав усіх долучитися.

Тут номери карток, за якими можна привітати Ярмака з днем народження і допомогти підрозділам ССО ЗСУ – 5375 4112 0088 7003, 5168 7456 0845 9183.