36-річний Дмитро Дікусар не оголосив суму, яку задонатили йому українці, але відзвітував, що цих грошей вистачить і на рації, і на тепловізори, і на дрони, і на лопати. Усім цим зірка пообіцяв поділитися з іншими підрозділами й оголосив, що його особистий рахунок став волонтерським.

Важливо Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок вперше за 3 місяці та оголосив про важливий збір

Дмитро Дікусар за два дні закрив свій перший збір

Шановні, любі й неймовірні українці! Від кількості ваших донатів блокували мій рахунок! Ви так швидко зібрали на моєму рахунку, волонтерському відтепер, таку суму, що цього вистачить не тільки на рації, а й на тепловізори, дрони, лопати і поміч дружнім підрозділам. Тому, я оголошу закриття збору,

– написав Дмитро Дікусар в інстаграмі.

Так, рації, на які просив задонатити танцівник, його підрозділ отримає трохи згодом, тоді як два нові тепловізори працюватимуть на перемогу України вже з середи. Дікусар наголосив, що тепер ворог не підійде вночі непоміченим.

"Знайте, що кожна ваша гривня піде на нашу перемогу! Я особисто проконтролюю, щоб все придбане було в руках солдат і сержантів! Дякую за вашу довіру! Обійняв кожного", – зворушив зірковий захисник.

Дмитро Дікусар закрив збір на рації / Фото з інстаграму танцівника

У коментарях його, як під кожним постом, підтримали друзі з шоу-бізнесу та фани, які подякували у відповідь і пообіцяли, що готові донатити ще:

Олександра Заріцька з гурту KAZKA: "Ми старались";

Катя Осадча: "Бережи себе";

"Бережи себе"; Максим Чмерковський: "Дякую тобі";

"Дякую тобі"; Аліна Доротюк: "А ми обійняли тебе";

"А ми обійняли тебе"; "Дякую вам за захист. Це найменше, що ми можемо зробити";

"Завжди готові зробити для вас все, на що тільки спроможні. Ви робите для нас набагато більше. Це не має ціни, безцінні ви наші! Дякуємо за кожен прожитий день Богу і вам";

"Завдяки вам ми тут живемо, працюємо, віримо в перемогу. У нас спільний ворог. Дякуємо, що ви є, наші ангели-охоронці";

"Це вам дякуємо, донати – то найменше, що ми винні нашим героям. Бережи вас Бог".

Нагадаємо, про вступ до лав ЗСУ танцівник оголосив на четвертий день війни, 27 лютого. Останні сім місяців Дікусар рідко виходить на зв'язок, але відомо, що він ледь не загинув від балістичних ракет і втратив побратима, який повернувся з-за кордону, щоб захищати Батьківщину.