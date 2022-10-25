Ярмак в составе "Культурного десанта" Коли Серги регулярно выступает на передовой для военных и на деоккупированных территориях. Однако 24 октября он остался в Киеве и встретил 31-летие с самыми родными.

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3-летняя дочь мило поздравила Ярмака с днем рождения

Дочь репера приготовила ему сюрприз – маленький тортик со свечой и шарики с конфетти. Она зашла к нему в комнату, напевая: "С днем рождения, папа".

Ярмак умилился и загадал желание, чтобы каждый из наших воинов вернулся к своей семье.

Друзья, спасибо за поздравления! Спасибо воинам, благодаря которым я смог побыть рядом с семьей, и спасибо энергетикам, которые делают все возможное, чтобы в каждом доме было светло и тепло,

– растрогал Александр Ярмак.

В день рождения он напомнил, что собирает на ударный комплекс БПЛА для Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины и призвал всех присоединиться.

Здесь номера карточек, по которым можно поздравить Ярмака с днем рождения и помочь подразделениям ССО ВСУ – 5375 4112 0088 7003, 5168 7456 0845 9183.