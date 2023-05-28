Додамо, що попередня колаборація цих двох артистів мала шалений успіх – їх спільний трек "Чекає вдома" став справжнім хітом. Раніше в інтерв'ю 24 Каналу YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) розповів про початок кар'єри, стосунки та дуети з іншими артистам.

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Новий трек YAKTAK та DOVI "Перекотиполе" пронизаний теплою ностальгією. Він переносить слухачів у світ емоцій, нагадуючи, що навіть якщо життєві дороги розлучили нас з тими, хто колись був нам найближчим, спогади про минуле залишаються у наших серцях назавжди.

У кожного в житті був момент, коли ти розумієш, що люди, які колись були близькими, тепер не поруч. Це наштовхує на сум, але такий теплий. Важливо навчитися приймати зміни, рухатися вперед. Ми ростемо та розвиваємось, і це нормально, що люди та обставини навколо нас змінюються,

– вважає YAKTAK.

За його словами, спогади про тих, хто був поруч, завжди будуть у нашому серці і нагадуватимуть про зв'язок з минулим.

DOVI ж зізнався, що дуже радий знову зробити щось разом з YAKTAK. "Наші треки – це завжди про справжнє, про життя. Сподіваюсь, що нова пісня також знайде відгук у серцях наших слухачів", – додав він.

YAKTAK та DOVI "Перекотиполе": дивіться кліп онлайн

Шанувальники артистів просто в захваті від нової пісні. У коментарях вони висловили підтримку та вдячність співакам:

"Дуже гарна пісня! Ваші голоси неймовірні! Дякую".

"До сліз...сильно хлопці, дякую".

"Хлопці, ваш дует кожного разу піснею торкається самого серця".

"Такі глибокі слова, таке чуттєве виконання!!! Вітаю з премʼєрою і дякую за якісний український продукт, хлопці".

"Дякую вам за такі душевні пісні, які закінчуються сльозами на очах. Це торкається серця".

"Пісня вартує, щоб її почули мільйони".

"Чудово, знову нова пісня. Дуже люблю твої пісні, слухаю щодня. Успіхів і натхнення на нові треки".

Навіть гурт KALUSH залишив коментар співакам, вони підтримали дует YAKTAK та DOVI. "Пацани, у вас як завжди чарівна синергія", – написали артисти.

До слова, за понад рік повномасштабної війни в українському шоу-бізі з'явилося безліч нових облич. Один з них YAKTAK – талановитий український співак. Ярославу Карпуку всього 18 років, а він уже вирвався в тренди ютуба.

Зокрема, він заспівав і з Jerry Heil, їхній дует "В пустій кімнаті" набрав 4,2 мільйона переглядів, а фіт "Погляд" з SOBOL побив цей рекорд, а "Чекає вдома" з DOVI досі "розриває" соцмережі.