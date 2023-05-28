Добавим, что предыдущая коллаборация этих двух артистов имела огромный успех – их общий трек "Чекає вдома" стал настоящим хитом. Раньше в интервью 24 Канала YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) рассказал о начале карьеры, отношениях и дуэтах с другими артистами.

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Новый трек YAKTAK и DOVI "Перекотиполе" пронизан теплой ностальгией. Он переносит слушателей в мир эмоций, напоминая, что даже если жизненные дороги разлучили нас с теми, кто когда-то был нам ближе, воспоминания о прошлом остаются в наших сердцах навсегда.

У каждого в жизни был момент, когда ты понимаешь, что люди, когда-то близкие, теперь не рядом. Это наталкивает на грусть, но так теплый. Важно научиться принимать изменения, двигаться вперед. Мы растем и развиваемся, и это нормально, что люди и обстоятельства вокруг нас меняются,

– считает YAKTAK.

По его словам, воспоминания о тех, кто был рядом, всегда будут в нашем сердце и будут напоминать о связи с прошлым.

DOVI же признался, что очень рад снова сделать что-то вместе с YAKTAK. "Наши треки – это всегда о настоящей, о жизни. Надеюсь, что новая песня также найдет отклик в сердцах наших слушателей", – добавил он.

YAKTAK и DOVI "Перекотиполе": смотрите клип онлайн

Поклонники артистов просто в восторге от новой песни. В комментариях они выразили поддержку и благодарность певцам:

"Очень хорошая песня! Ваши голоса невероятны! Спасибо".

"До слез...сильно ребята, спасибо".

"Ребята, ваш дуэт каждый раз песней касается самого сердца".

"Такие глубокие слова, такое чувственное исполнение!!! Поздравляю с премьерой и спасибо за качественный украинский продукт, ребята".

"Благодарю вас за такие душевные песни, которые заканчиваются слезами на глазах. Это касается сердца".

"Песня стоит, чтобы ее услышали миллионы".

"Отлично, снова новая песня. Очень люблю твои песни, слушаю каждый день. Удачи и вдохновения на новые треки".

Даже группа KALUSH оставил комментарий певцам, они поддержали дуэт YAKTAK и DOVI. "Пацаны, у вас как всегда волшебная синергия", – написали артисты.

К слову, за год полномасштабной войны в украинском шоу-бизе появилось множество новых лиц. Один из них YAKTAK – талантливый украинский певец. Ярославу Карпуку всего 18 лет, а он уже вырвался в тренды ютуба.

В частности, он спел и с Jerry Heil, их дуэт "В пустой комнате" набрал 4,2 миллиона просмотров, а фит "Взгляд" из SOBOL побил этот рекорд, а "Ждет дома" из DOVI до сих пор "разрывает" соцсети.