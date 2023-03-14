Справжнім відкриттям під час повномасштабної війни стала KOLA з треком "Чи разом?", який досі наспівує вся країна. SHUMEI з "Біля тополі" розчулює до сліз, а рядки "глянь на зірочки in the sky" thekomakoma не дають втратити надію навіть у найтемніші часи. Більше про артистів, які стали популярними в час війни, 24 Канал розповідає нижче.

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KOLA

Анастасія Прудіус, саме так звати KOLA, була учасницею і "Голосу країни", і "Х-фактора", і запрошеною співачкою на "Танцях з зірками", але популярною стала лише після 24 лютого 2022 року. Її чуттєвий трек "Чи разом?" підхопили миттєво й зробили однією з головних пісень українського музичного опору. Хоч записаний він був на диктофон телефону з шумом машин і людей на фоні.

Після "Чи разом?" хіти посипалися одне за одним – "Біля серця", "Тебе-собі", "Літачок", "Дочекаюся" та інші. За останній рік KOLA точно знайшла свою нішу та полюбилася тисячам українців. В інтерв'ю 24 Каналу співачка коментувала, що її тексти стали набагато глибшими, без вигаданих історій і пишуться "дуже органічно та швидко".

KOLA – Чи разом? – дивіться відео онлайн

SHUMEI

21-річний Олег Шумей з міста Долина, що на Івано-Франківщині, став популярним, переспівавши пісню "Біля тополі" польського гурту Enej. Його кавер під фортепіано потрапив до топ 100 Apple Music Україна та набрав 15 мільйонів переглядів на ютубі.

Після такого шаленого успіху SHUMEI взявся випускати власні треки – "Пробач", у кліпі на який знялася блогерка-мільйонниця Саша Бо, Online. Олега справедливо називають новим обличчям українського шоу-бізнесу, зараз він презентує альбом "Комета" в благодійному турі Україною.

SHUMEI – Біля тополі: дивіться відео онлайн

YAKTAK

YAKTAK – ще один талановитий український співак, який заявив про себе під час повномасштабної війни. Ярославу Карпуку всього 17 років, а він уже вирвався в тренди ютуба та заспівав з Jerry Heil. Їхній дует "В пустій кімнаті" набрав 4,2 мільйона переглядів, фіт "Погляд" з SOBOL побив цей рекорд, а "Чекає вдома" з DOVI досі "розриває" соцмережі.

YAKTAK, DOVI – Чекає вдома: дивіться відео онлайн

thekomakoma

Музиканта thekomakoma Володимир Дантес вважає "відкриттям року", бо його пісні "начебто всі веселі, а насправді дуже глибокі". Артиста звати Сергій Сілаков. Він поєднує електронну музику з національним звучанням. Пісні артиста "Сонечко" і "Зірочки" стали хітами в тіктоці, а у жовтні 2022 року в нього вийшов третій альбом "Наївний альбом".

У thekomakoma є кліп "Родина", в якому він показав сім'ю з Чернігівщини, будинок якої було зруйновано на початку великої війни. Він зібрав 200 тисяч гривень на його відбудову.

thekomakoma – Тема: слухайте онлайн