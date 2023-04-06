Про початок кар'єри, стосунки, дуети з іншими артистами YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) розповів у рамках проєкту "Інтерв'ю24". Поспілкувалися ми напередодні прем'єри нового треку Ярослава.

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6 квітня він презентував пісню, яку записав в дуеті з KOLA – "Порічка". Це пісня про зворушливе, ніжне і приємне кохання, де люди щасливі разом, радіють як діти. Трек пронизаний атмосферою найтеплішої пори року та радісними моментами. Він точно занурить кожного у власні приємні спогади, де солодко, весело та немає турбот.

YAKTAK і KOLA – "Порічка": дивіться відео онлайн

Я живу музикою, – YAKTAK про початок кар'єри

Зараз ви є одним з найперспективніших артистів в українському шоубізнесі. Кожен трек YAKTAK миттєво стає хітом, трендом тіктока. Як розпочався ваш сценічний шлях?

Я живу музикою. Почав з каверів. У тіктоці залетіла "Гуцулка Ксеня". 3 лютого 2022 року була прем'єра першої пісні YAKTAK. Наступна пісня мала вийти 24 лютого, але тоді не могло бути ніяких пісень.

YAKTAK – "Гуцулка Ксеня": дивіться відео онлайн

YAKTAK – хто це? Якою є ваша аудиторія?

Я вважаю, що в мене досить широка аудиторія. Я хотів і хочу, щоб мою музику слухали якомога більше людей. Часто пишуть як дівчата 12-річного віку, що мої пісні допомагають пережити певні моменти. Так само пишуть жінки, які чекають чоловіків з фронту.

Заради цього я це все й роблю – щоб дати людям якусь емоцію. Коли люди проживають певні моменти свого життя з моїми піснями – це найвища похвала.

Вам 17 років. Будете професійним музикантом, чи все-таки музика буде більш як хобі?

Наразі я навчаюся на музиканта. Я живу цим, не уявляю свого життя без музики.

У чому найбільша складність у розвитку кар'єри зараз? І з кого складається ваша команда?

Моя команда складається з мене, моєї менеджерки Софії, моєї дівчини Аліси, яка дуже допомагає. Ну і з величезної кількості підписників, які завжди підтримують.

Війна точно не допомагає ні в чому. Складно організовувати концерти, різні заходи, зйомки. Звісно, що не можна скаржитися, бо є набагато гірші ситуації. У час війни важко працювати, але надихає, коли бачу, що люди хочуть нових треків. Це дуже надихає.

Як я вже зазначала, ваші треки миттєво стають трендами тіктока. Чи очікували ви на такий успіх?

Так було не одразу. До цього успіху я йшов рік. Одразу думав, що буде краще, намріяв, однак так не вийшло. Але зараз я роблю те, що люблю. Як можу, підтримую наших людей.

Ініціатором був я, – про дуети з Jerry Heil, MamaRika

За час війни ви вже записали кілька колаборацій з відомими виконавцями. Хто є ініціатором таких співпраць? Як взагалі відбувається процес реалізації таких дуетів?

Зазвичай ініціатором був я. З Jerry Heil ми були знайомі дуже давно, я їй надіслав демку. Трек "В пустій кімнаті" записували на відстані.

YAKTAK і Jerry Heil – "В пустій кімнаті": дивіться відео онлайн

Так само з MamaRika. Я написав дві пісні, з яких їй сподобалася "Лелека".

YAKTAK і MamaRika – "Лелека": дивіться відео онлайн

А з SOBOL ми разом написали "Погляд".

YAKTAK і SOBOL – "Погляд": дивіться відео онлайн

Хто з сучасних українських артистів для вас є кумиром?

Я меломан, дуже люблю різну музику. Зараз у нас дуже багато талановитих артистів. Мені подобається, як зараз розвивається українська музика. Подобається Golubenko, Skofka, ARKUSH.

Рівняюсь по собі, – про конкуренцію та співпрацю з продюсерами

А хто є головним конкурентом?

Я сам. Рівняюсь по собі, ким я був рік, пів року тому. Ставлю собі якісь цілі. Інколи думаю: "Може з понеділка почну?". А потім думаю: "Ярик, кого ти обманюєш? Сам себе?". І працюю.

Наскільки я розумію, ви самі пишете свої тексти й музику. Як це відбувається, коли приходить натхнення?

Я пишу і вночі деколи, по-різному буває. Інколи знаю, що треба написати пісню, сиджу над цим. А буває, що приходить натхнення і за 20 хвилин напишу пісню. Так було з треком "Не мовчи". Зазвичай, треба, щоб була якась емоція, яка надихне і поведе.

YAKTAK – "Не мовчи": дивіться відео онлайн

Зважаючи на вашу стрімку популярність, чи були пропозиції співпраці від продюсерів, лейблів? Або ж, чи хотіли б попрацювати з кимось?

Мені подобається, як зараз розривається моя музика. А час покаже.

Якою є ваша найдорожча відеоробота, найдорожча пісня? Адже у створення, розкрутку потрібно вкласти чимало коштів.

Наприклад, кліп на пісню "Наречена" ми знімали в селі. Поїхали з гітарою, стали біля гарного дерева, зняли кліп. Нема ніякого секрету. Мої кліпи дуже прості.

YAKTAK – "Наречена": дивіться відео онлайн

Дуже люблю цей конкурс, – про "Голос країни" та Євробачення

Нещодавно оголосили кастинг на новий сезон "Голосу країни". Ви є одним з тих артистів, які стали новим голосом у час війни. Чи плануєте брати участь у проєкті?

Я був на "Голосі діти" у 2019 році, посів там друге місце. До перемоги не вистачило 5 – 6 голосів. Перед тим був на "Україна має талант", отримав 3 "так", але далі не пройшов, навіть на телекастингу мене не показали.

YAKTAK на "Голос діти": дивіться відео онлайн

І був на "Голосі країни" на кастингу перед війною. Я не пройшов і сказав собі: "Все, я туди піду тільки, як запрошений гість".

Чи думали подаватись на Євробачення?

Дуже люблю цей конкурс. Я з мамою почав дивитись Євробачення, коли був дуже малий. У майбутньому хотів би спробувати свої сили там.

Аліса допомагає у всьому, – про стосунки з дівчиною

Нещодавно ви оголосили свій перший тур. У Львові через ажіотаж довелося оголошувати додатковий концерт. Чи очікували на такий успіх? І що готуєте для прихильників у турі?

Будуть запрошені гості, але наразі не розсекречуватиму. Люди, які були на моїх концертах, підтвердять, що ми співаємо разом, круто проводимо час, панує хороша атмосфера.

Насправді не очікував, що буде такий ажіотаж.

Серед вашої аудиторії є багато саме прихильниць, однак ваше серце зайняте. Як дівчина допомагає вам у творчості? Чи є у ваших текстах особисті історії?

Так, звісно. Аліса допомагає у всьому. Вона дуже давно зі мною, вірила в мене ще тоді, коли мало хто вірив. Допомагає у всьому: від того, як я вдягнений (добре, що вона не бачить, як я виглядаю зараз (сміється – 24 Канал), до дизайну гітар тощо.

Це пропаганда, – про російську музику

Ярославе, ви активно популяризуєте українську музику, культуру, показуєте, що в нас є власний якісний продукт. На вашу думку, якою має бути українська музика, щоб після війни вона залишалася в топах, а не була витісненою російською?

Дуже важке і болюче питання. Мені здається, що це не українська музика має якоюсь стати. Є дуже різна українська музика: від шароварщини до супер стильної. Все залежить від того, що слухають люди. Народ сам обирає, що слухати.

До війни я також слухав російську музику. Але після повномасштабного вторгнення принципово не вмикаю її. Це пропаганда.

Люди, які слухають російську музику, кажуть, що немає крутої української музики. Вони просто не шукають.