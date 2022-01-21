"Якщо має мізки, то скасує концерт окупанта": Баста знову запланував концерт в Одесі

Російський співак, прихильник окупантів Баста вкотре їде в Україну з концертами. 14 лютого він має виступили в одеському ресторані "Хмари", однак активісти наполягають, щоб власник закладу скасував концерт.

Допис зі зверненням до власника ресторану "Хмари" Андрія Зарічанського опублікував в інстаграмі активіст Дем'ян Ганул. Чоловік наполягає, щоб підприємець скасував візит окупанта.

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Баста планує виступити в Одесі

Співак з проросійською позицією має виступити в Одесі 14 лютого. Про це повідомили на інстаграм-сторінці ресторану "Хмари". Заклад належить підприємцю Андрію Зарічанському.

Якщо в Андрія є мізки й проукраїнська позиція, то скасує концерт окупанта. В іншому разі на його бізнес чекають серйозні випробування. "Хмари" – не єдиний заклад Зарічанського,

– наголосив Ганул.

Також активіст вкотре додав, що ті російські "артисти", які підтримують окупацію Криму та виступали на концерті "возз'єднання" в Москві, порушують українське законодавство. Дем'ян зауважив, що виникають питання до Служби безпеки України, яка не звертає увагу на приїзди Басти.

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Баста та заборона на в'їзд в Україну

У 2017 році СБУ повідомила реперу про заборону в'їжджати на територію України протягом трьох років.

Причиною такого рішення став незаконний перетин кордону України під час відвідування окупованого Криму з концертами.

У 2018 році Баста потрапив до списку іноземних діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Влітку 2021 року виконавець повернувся в Україну з концертами та збирав аншлаги.

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Текст публікації Дем'яна Ганула:

"Кримнашист" Баста знову зібрався до Одеси!

Завдяки анонімним телеграм-каналам я дізнався що Василь Вакуленко (Баста) планує виступити з концертом в Одесі 14 лютого 2022 року.

Вкотре повторюю, ті російські "артисти", які підтримують окупацію Криму та виступали на концерті "возз'єднання" у Москві, порушують законодавство України. У цьому випадку є питання до Служби безпеки України, яка впритул не бачить Вакуленка.

Концерт заплановано в ресторані "Хмари", що належить Андрію Зарічанському. Якщо Андрій має мізки та проукраїнську позицію, то скасує концерт окупанта. В іншому випадку, його бізнес чекають серйозні випробування, "Хмари" не єдиний заклад Зарічанського.

Вакуленко приїхав і поїде, а вам жити в цьому місті!