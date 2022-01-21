Допис зі зверненням до власника ресторану "Хмари" Андрія Зарічанського опублікував в інстаграмі активіст Дем'ян Ганул. Чоловік наполягає, щоб підприємець скасував візит окупанта.
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Баста планує виступити в Одесі
Співак з проросійською позицією має виступити в Одесі 14 лютого. Про це повідомили на інстаграм-сторінці ресторану "Хмари". Заклад належить підприємцю Андрію Зарічанському.
Якщо в Андрія є мізки й проукраїнська позиція, то скасує концерт окупанта. В іншому разі на його бізнес чекають серйозні випробування. "Хмари" – не єдиний заклад Зарічанського,
– наголосив Ганул.
Також активіст вкотре додав, що ті російські "артисти", які підтримують окупацію Криму та виступали на концерті "возз'єднання" в Москві, порушують українське законодавство. Дем'ян зауважив, що виникають питання до Служби безпеки України, яка не звертає увагу на приїзди Басти.
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Баста та заборона на в'їзд в Україну
- У 2017 році СБУ повідомила реперу про заборону в'їжджати на територію України протягом трьох років.
- Причиною такого рішення став незаконний перетин кордону України під час відвідування окупованого Криму з концертами.
- У 2018 році Баста потрапив до списку іноземних діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці України.
- Влітку 2021 року виконавець повернувся в Україну з концертами та збирав аншлаги.
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Текст публікації Дем'яна Ганула:
"Кримнашист" Баста знову зібрався до Одеси!
Завдяки анонімним телеграм-каналам я дізнався що Василь Вакуленко (Баста) планує виступити з концертом в Одесі 14 лютого 2022 року.
Вкотре повторюю, ті російські "артисти", які підтримують окупацію Криму та виступали на концерті "возз'єднання" у Москві, порушують законодавство України. У цьому випадку є питання до Служби безпеки України, яка впритул не бачить Вакуленка.
Концерт заплановано в ресторані "Хмари", що належить Андрію Зарічанському. Якщо Андрій має мізки та проукраїнську позицію, то скасує концерт окупанта. В іншому випадку, його бізнес чекають серйозні випробування, "Хмари" не єдиний заклад Зарічанського.
Вакуленко приїхав і поїде, а вам жити в цьому місті!