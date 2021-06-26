Відомий хіп-хоп виконавець Yarmak (справжнє ім'я – Олександр Ярмак) опублікував на особистій сторінці допис про російського репера Басту, що проводить в Україні концерти. Він засудив СБУ за те, що Василь Вакуленко може приїздити до України попри його виступи в окупованому Криму.

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Yarmak про Басту та його в'їзд в Україну

Репер зазначив, що він виріс на музиці Басти, вперше виступав на "розігріві" на концерті в Басти й там познайомився з дружиною. Однак Олександр Ярмак наголосив, що варто відкинути всі емоції та дотримуватися закону України. Згідно з ним, до країни не можуть приїздити люди, які підтримують окупацію Криму та інших українських територій.

Що порушив Василь Вакуленко? Він брав участь у відборі на кращу пісню про незаконний (!) кримський міст! І це було вже після першої заборони на в'їзд в Україну. Тобто це питання мало б бути розглянуто окремо Службою Безпеки України й оприлюднено звіт, отримані коментарі виконавця,

– написав Yarmak.

Виконавець пригадав і випадок із забороною в'їзду російському реперові Моргенштерну, який не відвідував окупований Крим. На думку Олександра, СБУ створює подвійні стандарти і розколює народ, адже Баста, який порушив закон, може в'їхати до країни.

Моя позиція відкрита, я хочу жити в правовому, демократичному суспільстві, незалежно від моїх власних поглядів. Якщо суб‘єктивно – Баста – сильна особистість, з чітким, різким поглядом на все, але чомусь на питання "чий Крим", поки не дав відповіді, на відміну від Noize MC та "Влади" (учасник гурту "Каста", – Showbiz 24),

– додав Ярмак.

Репер зазначив, що попри невелику частину прихильників Басти, в Україні є ті, хто хочуть справедливості та відповіді від осіб, що приїздять до нас заробляти гроші. "Виховуйте в собі об‘єктивність, часи "за брата и двор стреляю в упор", на щастя. пройшли", – підсумував Yarmak.

Що відомо про дозволений в'їзд Басти в Україну