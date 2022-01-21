Сообщение с обращением к владельцу ресторана "Облака" Андрею Заричанскому опубликовал в инстаграме активист Демьян Ганул. Мужчина настаивает, чтобы предприниматель отменил визит оккупанта.

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Баста планирует выступить в Одессе

Певец с пророссийской позицией должен выступить в Одессе 14 февраля. Об этом сообщили на инстаграм-странице ресторана "Облака". Заведение принадлежит предпринимателю Андрею Заричанскому.

Если у Андрея есть мозги и проукраинская позиция, отменит концерт оккупанта. В противном случае его бизнес ждут серьезные испытания. "Облака" – не единственное заведение Заричанского,

– подчеркнул Ганул.

Также активист в очередной раз добавил, что российские "артисты", которые поддерживают оккупацию Крыма и выступали на концерте "воссоединения" в Москве, нарушают украинское законодательство. Демьян отметил, что возникают вопросы к Службе безопасности Украины, которая не обращает внимания на приезды Басты.

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Баста и запрет на въезд в Украину

В 2017 году СБУ сообщила рэперу о запрете въезжать на территорию Украины в течение трех лет.

Причиной такого решения стало незаконное пересечение границы Украины во время посещения оккупированного Крыма с концертами.

В 2018 году Баста попал в список иностранных деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Летом 2021 года исполнитель вернулся в Украину с концертами и собирал аншлаги.

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Текст публикации Демьяна Ганула:

"Крымнашист" Баста снова собрался в Одессу!

Благодаря анонимным телеграм-каналам я узнал, что Василий Вакуленко (Баста) планирует выступить с концертом в Одессе 14 февраля 2022 года.

Еще раз повторяю, те российские "артисты", которые поддерживают оккупацию Крыма и выступали на концерте "воссоединения" в Москве, нарушают законодательство Украины. В этом случае есть вопрос к Службе безопасности Украины, которая в упор не видит Вакуленко.

Концерт запланирован в ресторане "Облака", который принадлежит Андрею Заричанскому. Если у Андрея есть мозги и проукраинская позиция, то отменит концерт оккупанта. В противном случае, его бизнес ждут серьезные испытания, "Облака" не единственное заведение Заречанского.

Вакуленко приедет и уедет, а вам жить в этом городе!