Фронтмен гурту ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) висловився про російських гастролерів та українських фанів, що ходять на їхні концерти. Він поділився, що не розуміє їхніх вчинків.

До слова Повний п**дець, – Іван Дорн емоційно прокоментував війну з Росією

Фагот про Басту і його українських фанів

Співак розповів, що задоволений законом про мову, адже української музики стає все більше у медійному просторі. На його думку, це важливо насамперед "тому що зараз ми у стані війни, і в культурному – так само". Фагот зізнався, що не розуміє українських фанатів російських музикантів у теперішній складний час.

Я не розумію ті 15 тисяч людей, які прийшли на концерт Басти. Чувак, який топить за Крим, Путіну лиже дупу і … хто ці люди?

– підкреслив музикант.

Фагот додав, що з Бастою особисто не знайомий. Але десяток років тому перетнувся з ним на одному з концертів.

8 серпня Баста зібрав повний зал фанатів у Одесі, де виступив без дотримань карантинних норм. У червні він дав два концерти в Києві. Все це після неодноразового відвідування окупованого Криму.

Про петицію Кондратюка

Лідер гурту ТНМК зізнався, що "у глобальному значенні" підтримує петицію продюсера Ігоря Кондратюка, що стосується заборони гастролей російських виконавців. Водночас він додав, що можуть бути виключення.

"От як Басту сюди пустили? Я розумію популярність, це потужна музична одиниця, але у нас іде війна! І він конкретно на стороні ворога. Причому не просто тихо, а публічно. Як наші українці до нього приходять – я цього не розумію. Хто ці люди? П'ята колона? Потенційні отримувачі російських паспортів?! Я не розумію", – емоційно висловився Фагот.

Чоловік додав також, що не розуміє, як в Україні може виступати Борис Гребенщиков після його скандальних заяв про те, що в Криму немає українців.

Що відомо про петицію