Тисячі чоловіків України взяли зброю в руки та долучилися до боротьби з російськими окупантами. На жаль, багато з них віддали своє життя та здоров'я заради того, щоб ми жили у вільній країні.

Вас може зацікавити Український актор, який служить в ЗСУ одружився: "Об'єднали свої серця"

Дружина Романа Сасанчина про стан батька, якого поранили на війні

Одним з тих, хто отримав поранення на полі бою, став батько дружини Романа Сасанчина – Іванни. Щеу квітні він потрапив до лікарні й досі перебуває на реабілітації.

Іванна розповіла, що тато почав вставати з ліжка, але права рука досі не працює. Також у чоловіка є проблеми з мовленням і пам'яттю. Іванна разом з донькою Елізою часто телефонує батькові з допомогою відеозв'язка, щоб він міг спілкуватися з внучкою.

Еліза вчора спілкувалася з дідом. Тато вже сам встає, але права рука все ще не працює. Мовлення також ще порушене. І часом він забуває мене, сестру та своїх внучок. Прошу всіх небайдужих помолитись за нього. Він на це заслуговує так само як і кожен захисник, який ризикував і ризикує своїм життям і здоров'ям заради нашого з вами майбутнього,

– написала Іванна в сторіс.



Іванна Сасанчин про стан батька / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Зірки в теробороні та ЗСУ: останні новини