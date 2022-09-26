Тысячи мужчин Украины взяли оружие в руки и приняли участие в борьбе с российскими оккупантами. К сожалению, многие из них отдали свою жизнь и здоровье ради того, чтобы мы жили в свободной стране.
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Жена Романа Сасанчина о состоянии отца, раненного на войне
Одним из тех, кто получил ранение на поле боя, стал отец жены Романа Сасанчина – Иванны. Еще в апреле он попал в больницу и до сих пор находится на реабилитации.
Иванна рассказала, что папа начал вставать с кровати, но правая рука до сих пор не работает. Также у мужчины есть проблемы с речью и памятью. Иванна вместе с дочерью Элизой часто звонит по телефону отцу с помощью видеосвязки, чтобы он мог общаться с внучкой.
Элиза вчера общалась с дедом. Папа уже сам встает, но правая рука все еще не работает. Вещание также еще нарушено. И иногда он забывает меня, сестру и своих внучек. Прошу всех небезразличных помолиться за него. Он этого заслуживает так же как и каждый защитник, который рисковал и рискует своей жизнью и здоровьем ради нашего с вами будущего,
– написала Иванна в сторис.
Иванна Сасанчин о состоянии отца / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки
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