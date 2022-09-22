У новому інтерв'ю Олег Скрипка підкреслив, що в українському шоу-бізі є зірки, які роблять щось лише "за бабки", а є люди з позицією. До останніх, на думку рокера, належить Коля Сєрга, який лише два роки тому переїхав до Києва з росії.
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Олег Скрипка про Колю Сєргу
"Є серйозні, класні люди, несподівані. Наприклад, мій дружбан Коля Сєрга", – видав Олег Скрипка. Він зізнався, що завжди вважав Сєргу талановитим артистом, а після 24 лютого той відкрився ще й як людина – вступив до лав ЗСУ, перейшов на українську, "пише прекрасні пісні, прекрасну поезію".
Я любив його давно, знаю, поважаю. Російськомовний одесит, прикольний, душевний. Але я до одеситів ніколи серйозно не ставився. Тому що думав: "Ну, жертви російської пропаганди". І тут Коля Сєрга – опачки,
– з гумором заявив фронтмен ВВ.
"Я ніколи, ніколи не міг чекати цього від Колі! А виявляється, це справжня сильна людина. Він розуміє, що і як відбувається на цій планеті", – додав Олег Скрипка.
Повне інтерв'ю Олега Скрипки: дивіться відео онлайн (про Колю Сєргу – на 24:33)
Нагадаємо, за словами самого Сєрги, на війну він пішов "не з якихось ідеологічних поглядів", а тому що "очевидно стало, що це несправедливість". Його батько взагалі не вірив в Україну, а зараз воює під Херсоном.