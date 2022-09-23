Український музикант Олександр Положинський поділився новим фото. Він розповів, що проходить навчання у складі Збройних Сил.

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Олександр Положинський показав нове фото

Колишній лідер гурту "Тартак" поділився, що пролежав близько двох годин під дощем в тилу. Він задумався про те, як інші військові на передку відбивають окупантів.

Вчора майже весь день в полі, з них години дві пролежали "на позиціях" під дощем. Це ми в тилу, на навчаннях – нам легко. А як там дають ради наші люди на фронті під дощем безперервно? Думаю, це важко – і морально, і фізично. А вони не розкисають – чим викликають щирий захват,

– зізнався Олександр Положинський.

"Спробував зробити позитивне фото – не знаю, чи вдалося. Мені здається, що так, але не певен. Новини, події, отримана інформація породжують безліч різноманітних емоцій – від максимально позитивних до сумних і тривожних. Знаю, що ми переможемо. Давайте тільки зберігати єдність, взаємопідтримку та віру в ЗСУ. І не забуваймо дякувати тим, хто нас підтримує. От я, наприклад, всім вам дякую! Тисну руку. Обіймаю", – додав артист.



Олександр Положинський / Фото з інстаграму зірки

Прихильники музиканта підтримали його в коментарях і подякували за те, що захищає країну:

"Дякую тобі і всім захисникам";

"Обіймаємо кожного героя";

"Нехай вас усіх оберігає Господь! Переможемо! Слава Героям України!";

"Сашко, бережи себе! Дякую!";

"І вам щира подяка і захват";

"А ми дякуємо вам за кожен день, передавайте всім привіт, нашу віру та надію на перемогу, бо дійсно, головне зараз зберігати єдність";

"Обожнюю вас. Дякую";

"Дякую воїнам, що боронять нашу землю".

Нагадаємо, раніше Олександр Положинський розповідав, що не рветься у бій з окупантами. Його побратими навпаки, хочуть якнайшвидше залишити навчання. Але співак зізнавався, що береже себе, бо не прийшов у ЗСУ, щоб одразу помирати.