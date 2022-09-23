Український музикант Олександр Положинський поділився новим фото. Він розповів, що проходить навчання у складі Збройних Сил.
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Олександр Положинський показав нове фото
Колишній лідер гурту "Тартак" поділився, що пролежав близько двох годин під дощем в тилу. Він задумався про те, як інші військові на передку відбивають окупантів.
Вчора майже весь день в полі, з них години дві пролежали "на позиціях" під дощем. Це ми в тилу, на навчаннях – нам легко. А як там дають ради наші люди на фронті під дощем безперервно? Думаю, це важко – і морально, і фізично. А вони не розкисають – чим викликають щирий захват,
– зізнався Олександр Положинський.
"Спробував зробити позитивне фото – не знаю, чи вдалося. Мені здається, що так, але не певен. Новини, події, отримана інформація породжують безліч різноманітних емоцій – від максимально позитивних до сумних і тривожних. Знаю, що ми переможемо. Давайте тільки зберігати єдність, взаємопідтримку та віру в ЗСУ. І не забуваймо дякувати тим, хто нас підтримує. От я, наприклад, всім вам дякую! Тисну руку. Обіймаю", – додав артист.
Олександр Положинський / Фото з інстаграму зірки
Прихильники музиканта підтримали його в коментарях і подякували за те, що захищає країну:
- "Дякую тобі і всім захисникам";
- "Обіймаємо кожного героя";
- "Нехай вас усіх оберігає Господь! Переможемо! Слава Героям України!";
- "Сашко, бережи себе! Дякую!";
- "І вам щира подяка і захват";
- "А ми дякуємо вам за кожен день, передавайте всім привіт, нашу віру та надію на перемогу, бо дійсно, головне зараз зберігати єдність";
- "Обожнюю вас. Дякую";
- "Дякую воїнам, що боронять нашу землю".