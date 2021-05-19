Визначили жеребкуванням: у якій частині фіналу виступить гурт Go_A

Після того, як відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021, відбулась пресконференція. На ній визначили, що гурт Go_A виступатиме в другій частині фіналу.

Представник України на Євробаченні гурт Go_A взяв участь у пресконференції, що пройшла відразу після завершення першого півфіналу. Журналісти з різних країн ставили запитання музикантам.

Варто знати Український гурт Go_A потрапив у фінал Євробачення-2021

Go_A виступить у другій частині фіналу

Окрім запитань від журналістів стосовно пісень та планів на майбутнє, на пресконференції визначили, хто й виступатиме у фіналі. Згідно з жеребкуванням, 22 травня гурт Go_A виступить у другій частині конкурсу.

Представник України запалить сцену другої половини грандфіналу разом із:

Азербайджаном;

Литвою,

Норвегією;

Швецією.

Також у другій частині фіналу номери покажуть учасники з країн великої п'ятірки, зокрема: Німеччина, Італія та Франція й учасник з країни-переможця – Нідерландів.

Go_A на Євробаченні

18 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу. Гурт з України виступав під 15 номером та влаштував фурор у залі.

Go_A добряче понервував під час результатів голосування, адже їх оголосили останніми. З усім тим, гурт увірвався у фінал і був страшенно радий цьому.

Українські зірки тільки позитивно відгукуються про виступ Go_A. Пісню гурту прокоментувала Джамала, Оля Цибульська та Леся Нікітюк.

Цьогоріч через пандемію коронавірусу жеребкування проходило не так, як завжди. Папірець із частиною фіналу витягував не учасник, а ведучий пресконференції. До того ж представники країн спілкувалися з журналістами по одному, а не всі разом.