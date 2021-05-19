Представник України на Євробаченні гурт Go_A взяв участь у пресконференції, що пройшла відразу після завершення першого півфіналу. Журналісти з різних країн ставили запитання музикантам.
Варто знати Український гурт Go_A потрапив у фінал Євробачення-2021
Go_A виступить у другій частині фіналу
Окрім запитань від журналістів стосовно пісень та планів на майбутнє, на пресконференції визначили, хто й виступатиме у фіналі. Згідно з жеребкуванням, 22 травня гурт Go_A виступить у другій частині конкурсу.
Представник України запалить сцену другої половини грандфіналу разом із:
- Азербайджаном;
- Литвою,
- Норвегією;
- Швецією.
Також у другій частині фіналу номери покажуть учасники з країн великої п'ятірки, зокрема: Німеччина, Італія та Франція й учасник з країни-переможця – Нідерландів.
Go_A на Євробаченні
- 18 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу. Гурт з України виступав під 15 номером та влаштував фурор у залі.
- Go_A добряче понервував під час результатів голосування, адже їх оголосили останніми. З усім тим, гурт увірвався у фінал і був страшенно радий цьому.
- Українські зірки тільки позитивно відгукуються про виступ Go_A. Пісню гурту прокоментувала Джамала, Оля Цибульська та Леся Нікітюк.