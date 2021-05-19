Представитель Украины на Евровидении группа Go_A приняла участие в пресс-конференции, прошедшей сразу после завершения первого полуфинала. Журналисты из разных стран задавали вопросы музыкантам.

Стоит знать Украинская группа Go_A попал в финал Евровидения-2021

Go_A выступит во второй части финала

Кроме вопросов от журналистов относительно песен и планов на будущее, на пресс-конференции определили, кто и как быдет выступать в финале. Согласно жеребьевке, 22 мая группа Go_A выступит во второй части конкурса.

Представитель Украины зажжет сцену второй половины гранд-финала вместе с:

Азербайджаном;

Литвой,

Норвегией;

Швецией.

Также во второй части финала номера покажут участники из стран большой пятерки, в частности Германия, Италия и Франция и участник из страны-победителя – Нидерландов.

В этом году из-за пандемии коронавируса жеребьевка проходило не так, как обычно. Бумажку с частью финала извлекал не участник, а ведущий пресс-конференции. К тому же представители стран общались с журналистами по одному, а не все вместе.

Go_A на Евровидении