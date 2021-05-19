Представитель Украины на Евровидении группа Go_A приняла участие в пресс-конференции, прошедшей сразу после завершения первого полуфинала. Журналисты из разных стран задавали вопросы музыкантам.
Стоит знать Украинская группа Go_A попал в финал Евровидения-2021
Go_A выступит во второй части финала
Кроме вопросов от журналистов относительно песен и планов на будущее, на пресс-конференции определили, кто и как быдет выступать в финале. Согласно жеребьевке, 22 мая группа Go_A выступит во второй части конкурса.
Представитель Украины зажжет сцену второй половины гранд-финала вместе с:
- Азербайджаном;
- Литвой,
- Норвегией;
- Швецией.
Также во второй части финала номера покажут участники из стран большой пятерки, в частности Германия, Италия и Франция и участник из страны-победителя – Нидерландов.
Go_A на Евровидении
- 18 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса. Группа из Украины выступала под 15 номером и устроила фурор в зале.
- Go_A сильно понервничали во время результатов голосования, так как их объявили последними. Между тем тем, группа ворвалась в финал и была очень рада этому.
- Украинские звезды только положительно отзываются о выступлении Go_A. Песню группы прокомментировала Джамала, Оля Цибульская и Леся Никитюк.