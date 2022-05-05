Реалії воєнного стану змушують нас переглянути свій відпочинок та проводження часу. Змінилось дозвілля й у Фагота (Олега Михайлюти) з ТНМК.

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Фагот показав фото з сином

На особистій сторінці у фейсбуці музикант опублікував нові фото з сином. Він демонстрував йому, як правильно тримати в руках зброю.

Відтепер дозвілля з нащадками набуло інших сенсів. На жаль… але саме так ми побудуємо те, що маємо побудувати! Слава Україні!

– написав Фагот під фото.

Нагадаємо, Фагот виховує єдиного сина Микиту від журналістки Анастасії. Він перебуває у цивільному шлюбі з Ольгою Навроцькою, однак спільних дітей у них немає.



Фагот з сином / Фото з фейсбуку Фагота



Фагот з сином / Фото з фейсбуку Фагота

Шанувальники Фагота відреагували на його світлини з сином. Вони пишуть враження в коментарях:

"Це вміння ніколи не завадить, навіть якщо не знадобиться";

"Краще вміти й не стане в пригоді, ніж стане і не вміти";

"Які часи таке й дозвілля. Бережіть себе й Україну";

"Слава нації, смерть ворогам! Дякую тобі, брате.. за позицію";

"Я також свою доньку навчатиму поводитись зі зброєю, коли підросте";

"Давайте ще нащадків, у вас гарна генетика".

Зауважимо, у перші дні війни Олег Михайлюта вступив до територіальної оборони Києва. Він розповідав, що не засуджує тих чоловіків, які виїхали за кордон. На думку артиста, краще нехай кожен займається своїм ділом.

Також Фагот розповідав про враження від Володимира Зеленського. Він зізнався, що й раніше вважав його "хлопцем з характером". Під час війни, на думку Фагота, цей характер розкрився ще більше: "Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що це його країна, і це його ідея. Він зараз відкрився дуже добре".