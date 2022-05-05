Реалії воєнного стану змушують нас переглянути свій відпочинок та проводження часу. Змінилось дозвілля й у Фагота (Олега Михайлюти) з ТНМК.
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Фагот показав фото з сином
На особистій сторінці у фейсбуці музикант опублікував нові фото з сином. Він демонстрував йому, як правильно тримати в руках зброю.
Відтепер дозвілля з нащадками набуло інших сенсів. На жаль… але саме так ми побудуємо те, що маємо побудувати! Слава Україні!
– написав Фагот під фото.
Нагадаємо, Фагот виховує єдиного сина Микиту від журналістки Анастасії. Він перебуває у цивільному шлюбі з Ольгою Навроцькою, однак спільних дітей у них немає.
Фагот з сином / Фото з фейсбуку Фагота
Фагот з сином / Фото з фейсбуку Фагота
Шанувальники Фагота відреагували на його світлини з сином. Вони пишуть враження в коментарях:
- "Це вміння ніколи не завадить, навіть якщо не знадобиться";
- "Краще вміти й не стане в пригоді, ніж стане і не вміти";
- "Які часи таке й дозвілля. Бережіть себе й Україну";
- "Слава нації, смерть ворогам! Дякую тобі, брате.. за позицію";
- "Я також свою доньку навчатиму поводитись зі зброєю, коли підросте";
- "Давайте ще нащадків, у вас гарна генетика".
Також Фагот розповідав про враження від Володимира Зеленського. Він зізнався, що й раніше вважав його "хлопцем з характером". Під час війни, на думку Фагота, цей характер розкрився ще більше: "Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що це його країна, і це його ідея. Він зараз відкрився дуже добре".