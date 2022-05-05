Реалии военного положения заставляют нас пересмотреть свой отдых и времяпрепровождение. Поменялся досуг и у Фагота (Олега Михайлюты) из ТНМК.

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Фагот показал фото с сыном

На личной странице в фейсбуке музыкант опубликовал новые фото с сыном. Он показывал ему, как верно держать в руках орудие.

Отныне досуг с потомками приобрел другие смыслы. К сожалению… но именно так мы построим то, что мы должны построить! Слава Украине!
– написал Фагот под фото.

Напомним, Фагот воспитывает единственного сына Никиту от журналистки Анастасии. Он состоит в гражданском браке с Ольгой Навроцкой, однако общих детей у них нет.


Фагот с сыном / Фото из фейсбука Фагота


Фагот с сыном / Фото из фейсбука Фагота

Почитатели Фагота отреагировали на его фотографии с сыном. Они пишут впечатление в комментариях:

  • "Это умение никогда не помешает, даже если не понадобится";
  • "Лучше уметь и не пригодится, чем станет и не уметь";
  • "Какие времена такое и досуг. Берегите себя и Украину";
  • "Слава нации, смерть врагам! Спасибо тебе, брат… за позицию";
  • "Я также буду свою дочь учить обращаться с оружием, когда подрастет";
  • "Давайте еще потомков, у вас хорошая генетика".

Также Фагот рассказывал об впечатлениях от Владимира Зеленского. Он признался, что и раньше считал его "мальчишкой с характером". Во время войны, по мнению Фагота, этот характер раскрылся еще больше: "Он понимает, что происходит, он понимает, что это его страна и это его идея. Он сейчас открылся очень хорошо".