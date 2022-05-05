Реалии военного положения заставляют нас пересмотреть свой отдых и времяпрепровождение. Поменялся досуг и у Фагота (Олега Михайлюты) из ТНМК.

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Фагот показал фото с сыном

На личной странице в фейсбуке музыкант опубликовал новые фото с сыном. Он показывал ему, как верно держать в руках орудие.

Отныне досуг с потомками приобрел другие смыслы. К сожалению… но именно так мы построим то, что мы должны построить! Слава Украине!

– написал Фагот под фото.

Напомним, Фагот воспитывает единственного сына Никиту от журналистки Анастасии. Он состоит в гражданском браке с Ольгой Навроцкой, однако общих детей у них нет.



Фагот с сыном / Фото из фейсбука Фагота



Фагот с сыном / Фото из фейсбука Фагота

Почитатели Фагота отреагировали на его фотографии с сыном. Они пишут впечатление в комментариях:

"Это умение никогда не помешает, даже если не понадобится";

"Лучше уметь и не пригодится, чем станет и не уметь";

"Какие времена такое и досуг. Берегите себя и Украину";

"Слава нации, смерть врагам! Спасибо тебе, брат… за позицию";

"Я также буду свою дочь учить обращаться с оружием, когда подрастет";

"Давайте еще потомков, у вас хорошая генетика".

Заметим, в первые дни войны Олег Михайлюта вступил в территориальную оборону Киева. Он рассказывал, что не осуждает тех мужчин, которые уехали за границу. По мнению артиста, лучше пусть каждый занимается своим делом.

Также Фагот рассказывал об впечатлениях от Владимира Зеленского. Он признался, что и раньше считал его "мальчишкой с характером". Во время войны, по мнению Фагота, этот характер раскрылся еще больше: "Он понимает, что происходит, он понимает, что это его страна и это его идея. Он сейчас открылся очень хорошо".