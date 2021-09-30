У 3 випуску "Танців з зірками" Фагот розповів, що дуже хоче мати дітей, однак в його 47-річної коханої є проблеми зі здоров'ям. Однак жінка вирішила розповісти правду, чому в них досі немає спільної дитини.
До теми Фагот вперше розповів, чому в них з Навроцькою досі немає дітей
Ольга Навроцька про стосунки з дітьми
Дизайнерка зізналася, що підтримує позицію childfree – бажання не мати дітей. Ольга вважає, що дитина – це велика відповідальність. Та не приховує, що на додаток до цього має деякі проблеми зі здоров'ям.
Ольга поділилася, що коханий спершу не прийняв таку позицію.
Спочатку childfree, а потім – мені вже 47 років. У мене є певні проблеми з гормонами й щитоподібною залозою, з якими я вже не злечу. Але я думаю, що якби хотіла злетіти, то давно вже зробила б це,
– розповіла модельєрка.
Навроцька додала, що в неї ніколи не було материнського інстинкту, бажання мати дитину. Однак вона дуже любить дітей і навіть пише казки.
Повне інтерв'ю Ольги Навроцької: дивіться відео онлайн