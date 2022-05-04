Український музикант Володимир Дантес родом з Харкова, тож бомбардування міста для нього особливо болючі. Він розповів, як переживає війну.

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Як Дантес реагував на обстріл Харкова

Співак поділився, що з його знайомих є й ті, хто залишився в Харкові. Його мама у Києві, а родичі й близькі пороз'їжджались по Україні або ж за кордон. Його все ж дуже засмучували бомбардування рідного міста.

Мені дуже сумно. І чесно, сумно – це зовсім м'яке слово… Це ніби моє дитинство бомблять. Я ніколи не думав, що я буду ридати через будівлю. І 1 березня, мені здається, що я назавжди запам'ятаю цей день, попали ракетою у Площу Свободи. Я просто ридав, тому що я виріс у центрі міста,

– зізнався Володимир.

"Ось ті будинки, яких зараз немає – там жили мої однокласники, родичі. На щастя, з ними все добре. Але я так люблю Харків і вже чекаю на момент перемоги, в мене вже в голові є плани, я хочу 2 тижні на місяць присвячувати тому, щоб їздити до Харкова та відбудовувати місто", – додав він.

Дантес також розповів, яким бачить святкування перемоги: "В мене в голові, такий великий стіл, від Ужгорода до Луганська… За столом ми ніколи не розмовляємо про щось погане. Ми розмовляємо одне про одного, про сім'ю, як хтось сходив на рибалку. Стіл – це те, що лежить у нашому ДНК, і я так сприймаю свою країну і так сприймаю перемогу".

Про новий кліп "Обійми"

Нещодавно Володимир Дантес випустив перший трек українською мовою, яку присвятив власне рідній мові. У ролику він вмістив довоєнні кадри з різних міст.

Коли робив це відео, я взяв кадри з нашого проєкту "Мама, я роблю бізнес", де я розповідав про українські стартапи. І нас усюди зустрічали ось так з обіймами, не було такого, щоб ми приходили, а навколо сумні обличчя. Перед тим, як працювати – обов'язково запрошували за стіл,

– розповів співак.

"І я подумав, що кожному з нас потрібно те, до чого іти. Ми щодня бачимо жахіття, але на кухні або телефоном з рідними ми все одно розмовляємо про те, як ми переможемо, як будемо святкувати. Я дуже сумую за рідним Харковом, за Сєвєродонецьком, Вугледаром, Одесою. На відео майже всі міста України є, І я впевнений, там буде ще краще, аніж було до війни. Кожному з нас потрібно таке майбутнє, яке трішки ностальгічне", – підсумував він.

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