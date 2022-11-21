Євгенія Емеральд похвалилась дружбою з Тіною Кароль: з якими ще зірками товаришує снайперка

Українська захисниця Євгенія Емеральд з позивним "Жанна д'Арк" зізналась про дружбу з Тіною Кароль. Вона поділилась, як зав'язались їхні взаємини.

У жовтні цього року українська снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж. Тоді на одному зі своїх виступів її привітала співачка Тіна Кароль.

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Євгенія Емеральд про дружбу з Тіною Кароль

Снайперка "Жанна д'Арк" зізналась, що саме виконавиця зробила перший крок до дружби. Захисниця погодилась отримати привітання від знаменитості.

Ми не були знайомі. Тіна мені написала, що вона дуже захоплюється такими жінками, як я. А наша історія кохання — це історія для всієї країни, і вона надихне всю країну. Вона запропонувала мені жіночу дружбу. Звісно, я погодилася. Я її дуже поважаю та люблю,

– поділилась Євгенія.

Дівчина додала, що привітання від Тіни Кароль було крутим і феєричним. Їй здавалось, що все це відбувається не насправді. За словами Євгенії, з часом вона знайомилась і з іншими медійними людьми країни.

"Завдяки службі на фронті я познайомилася багато з ким. Я товаришую з Лесею Нікітюк, вона неймовірна жінка. Познайомилась також з Ярмаком. Був скандал із блогерами. Але все добре, зараз спілкуємось. Життя дуже цікаве, дивовижне".

Про який скандал згадала снайперка