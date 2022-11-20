Після того як лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк заспівав "Ой у лузі червона калина" на порожній Софійській площі в Києві, ця пісня стала символом боротьби українського народу. Руслана, щоб подякувати грекам за підтримку, виконала її грецькою мовою.

До теми Руслана знялася в розважальному шоу в Литві, але її ніхто не впізнав

Руслана заспівала "Ой у лузі червона калина" грецькою мовою

Вчора в Афінах під час благодійного виступу на підтримку України виконала легендарну "Ой, у лузі червона калина" грецькою мовою,

– підписала Руслана.

Після потужного виконання зал вибухнув криками та оваціями, а співачка додала: "Я дуже вдячна за все, що ви організовуєте для України, за підтримку України. Це дуже важливо в цей момент".

Цікаво, що після сольника Руслана вийшла в центр Афін разом з українською громадою в Греції та Послом України Сергієм Шутенком. З прапорами та гаслами "Путін – вбивця", "Росія – держава-терорист" вони пройшли ходою до Синтагми – площі Конституції, де розташований палац Грецького парламенту.

"Я звернулася з закликом не вірити пропаганді, відрізняти, де правда, а де брехня. Після чого ми всі разом виконали гімн України та "Ой, у лузі червона калина", – розповіла співачка та подякувала всім українцям, які не втомлюються виходити на вулиці по всьому світу.